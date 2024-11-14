Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на The Atlantic, яке оцінило майбутні кадрові рішення республіканця, зокрема Піта Гегсета, Тулсі Габбард та Метта Гетца, відомі своїми неоднозначними поглядами.

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Що об'єднує Трампа та його кандидатів на майбутні призначення

Як пише The Atlantic, Трамп під час своєї президентської кампанії обіцяв помститися ворогам і повалити федеральний уряд, і його вибір на користь Гегсета, Тулсі та Гетца показує, "який вигляд це може мати", оскільки їх об'єднує не лише прихильність до новообраного президента.

За даними видання, їх пов'язує "спільне відчуття переслідування з боку департаментів, які вони призначені очолювати".

Це те, що вони поділяють із Трампом і один з одним. Наприклад, Гегсет, якого розглядають на посаду нового глави Пентагону, був змушений піти з армії у 2021 році після того, як його усунули від служби через політичні та релігійні погляди.

У Тулсі Габбард, яку можуть призначити на посаду директорки національної розвідки є "зуб на розвідувальну спільноту". Раніше вона повідомляла, що її помістили в спеціальний "список спостереження США" і це призвело до частих додаткових перевірок в аеропортах.

Гетц, якому запропонують посаду генпрокурора США, має великий досвід із правоохоронними органами, але переважно як підозрюваний. Його тривалий час підозрювали у торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації та проституції, зокрема щодо неповнолітньої.

Кожне з цих призначень, якщо кандидатури будуть затверджені, дасть шанс помститися тим людям, які, на їхню думку, вчинили з ними неправильно,

– наголошує видання.

Тож, як пише The Atlantic, у разі їхнього призначення Трамп буде на шляху до обіцяної відплати. Якщо ж хтось не отримає посаду, новообраний президент США "все одно явно дав зрозуміти про свої наміри" поки чинній владі.