Об утренних взрывах в Днепре сообщили местные корреспонденты. Они отметили, что в области продолжается воздушная тревога . Поэтому мы напоминаем о том, что до отбоя не стоит покидать убежища, чтобы не рисковать собственными жизнями.

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В Днепре сообщают о прилетах

Об этом сообщают местные СМИ. В сети также выложили фотографии, на которых можно увидеть густой столб дыма, поднимающийся в небо над местом прилетов. Кроме того, в телеграм-канале "Днепр Оперативный" отмечают, что вспыхнул сильный пожар. По информации из местных пабликов, этих же прилетов по городу было несколько.

Перед взрывами глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко отметил новую атаку врага на область. Так что жителей он попросил не покидать укрытия и беречь себя.

Вскоре в Офисе Президента предоставили дополнительную информацию. Как отметил заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко, в Днепре зафиксировано два прилета в объект энергетической инфраструктуры. Он отметил серьезные повреждения в результате атаки. На месте попадания, по словам Тимошенко, работают спасатели.

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук обратился к местным жителям. Он попросил их не публиковать в сети и телеграм-каналах фото и видео с мест попаданий. Высокопоставленный чиновник напомнил, что соответствующие действия только помогают врагу корректировать огонь и узнавать, попал ли он в цель. В то же время он призвал ожидать официальной информации, которую местные власти сообщат впоследствии.

Он также отметил, что ночью враг обстреливал Никопольский район. По нему оккупанты били из "Градов" и тяжелой артиллерии. Под обстрелы попали Мировская и Покровская общины. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

В то же время известно о поврежденном агропредприятии, а также линии электропередач. Кроме того, в селе Вышетарасовка более тысячи семей остались без электроэнергии. А еще враг уничтожил башню, так что жители и без связи. По словам Резниченко, свою работу ремонтные бригады возобновят, когда обстрелы утихнут.

Известно также, что в полночь успешную работу проделали военные из воздушного командования "Восток". Им удалось уничтожить один вражеский беспилотник-камикадзе "Шахид 136".

В Украине продолжаются воздушные тревоги

Заметим, что утро 18 октября достаточно неспокойное для жителей всей Украины. По состоянию на 08:04 карта воздушных тревог продолжила "краснеть". Поэтому не исключено, что в считанные минуты сирены будут слышать все без исключения жители нашего государства.