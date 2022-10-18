Через обстріл було зруйновано один з житлових будинків. На жаль, є загиблий.

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Уночі окупанти влучили в будинок у Миколаєві

Росіяни атакують Південь країни дронами-камікадзе та ракетами. 18 жовтня вони поцілили у двоповерховий житловий будинок Миколаєва.

За даними голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, ракета с-300 влучила у будівлю і зруйнувала її. Під завалами рятувальники знайшли тіло чоловіка.

Рятувально-пошукові роботи продовжуються. Очільник ОВА розповів, що окупанти також повністю зруйнували квітковий ринок.

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Там обійшлося без жертв. Крім того, українським захисникам вдалося збити 5 дронів-камікадзе на Миколаївщині за ніч.

Зауважимо, що після цього в обласному центрі та деяких районах зникло світло. Віталій Кім повідомив, що станом на 06:20 у місті відновили електропостачання.

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Противник використовує іранські безпілотники, щоб тероризувати українців

Росіяни почали активно використовувати дрони типу "Shahed-136" проти України. Схоже, що окупанти стали економніше використовувати ракети, проте не готові впускати нагоди завдати руйнувань.

А проте українці навчилися доволі вправно збивати іранські "шахіди". Наприклад, у Повітряному командуванні "Центр" поділилися, що ввечері 17 жовтня захисники змогли знищити аж 8 дронів-камікадзе.

Небезпека обстрілів з боку Росії безпілотниками зберігається. Важливо знати, як упізнати ворожий дрон та що треба робити, якщо ви знаходитеся під обстрілами.



Що робити, якщо побачили дрон-камікадзе / Інфографіка 24 каналу

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