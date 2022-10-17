На Миколаївщині ворог поцілив у резервуари з олією

За інформацією ДСНС, загорілись два резервуари з непереробленою олією. Пресофіцер Миколаївської ОВА Дмитро Плетенчук нагадав, що цей термінал вже вдруге зазнає удару росіян.

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Плетенчук опублікував відео, на якому видно наслідки ударів по Миколаєву – зруйновані дронами резервуари з олією.

Він написав, що 17% світового експорту цієї продукції проходило саме через цей термінал у місті Миколаїв. Пресофіцер Миколаївської ОВА підкреслив, що ворог продовжує політику агресії проти всього світу, завдаючи подібні удари по цивільній інфраструктурі аграрного сектору економіки України.

Минулого разу підприємство зазнало обстрілів крилатою ракетою. Цього разу – дронами-камікадзе. Крім того, складною є ситуації поблизу підприємства, враховуючи кількість олії, яка витікає на вулицю,

– написав Плетенчук.

Він додав, що пожежники боролися з полум'ям кілька годин.

Наслідки вчорашньої атаки росіян по промисловому об'єкту в Миколаєві: відео



Як пожежники боролися із наслідками удару по резервуару з олією / Фото ГУ ДСНС України в Миколаївській області​



Кім також прокоментував атаку

Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім прокоментував удар російської армії по резервуарах з непереробленою олією.

Поки що в протистоянні Росія vs соняшникова олія (у нашому терміналі) – Росія веде 2 – 0. На жаль, тут вони дуже професійно показують силу своєї армії,

– написав він.

Атака Миколаєва 16 жовтня

Російські окупанти ввечері 16 жовтня запустили дрони-камікадзе по Миколаєву. 3 безпілотники Shahed-136 влучили в об'єкти промислової інфраструктури. Також є влучання у фармацевтичний склад.

Зауважимо, загалом ворог запустив 14 Shahed-136. 11 дронів вдалося збити українським військовим, а решта 3 долетіли до свого місця призначення.

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