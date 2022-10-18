Из-за обстрела был разрушен один из жилых домов. К сожалению, есть погибший.

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Ночью оккупанты попали в дом в Николаеве

Россияне атакуют Юг страны дронами-камикадзе и ракетами. 18 октября они попали в двухэтажный жилой дом Николаева.

По данным главы Николаевской ОВА Виталия Кима, ракета с-300 попала в здание и разрушила его. Под завалами спасатели обнаружили тело мужчины.

Спасательно-розыскные работы продолжаются. Глава ОВА рассказал, что оккупанты также полностью разрушили цветочный рынок.

Последствия прилета по цветочному рынку в Николаеве: смотрите видео

Там обошлось без жертв. Кроме того, украинским защитникам удалось сбить 5 дронов-камикадзе в Николаевской области за ночь.

Заметим, что после этого в областном центре и в некоторых районах исчез свет. Виталий Ким сообщил, что по состоянию на 06:20 в городе возобновили электроснабжение.

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Противник использует иранские беспилотники, чтобы терроризировать украинцев

Россияне начали активно использовать дроны типа "Shahed-136" против Украины. Похоже, что оккупанты стали экономнее использовать ракеты, однако не готовы упускать случая нанести разрушения.

Однако украинцы научились довольно ловко сбивать иранские "шахиды". Например, в Воздушном командовании "Центр" поделились, что вечером 17 октября защитники смогли уничтожить 8 дронов-камикадзе.

Опасность обстрелов со стороны России беспилотниками сохраняется. Важно знать, как узнать вражеский дрон и что делать, если вы находитесь под обстрелами.



Что делать, если увидели дрон-камикадзе / Инфографика 24 канала

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