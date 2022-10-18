Все через безліч недоліків шахідів. Про це 24 каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Увага "Наші фахівці роблять неможливе": наскільки ефективно ППО збивають ракети та дрони

За його словами, ми бачимо, як Росія використовує ці іранські БПЛА проти України зараз – задля терору мирного населення. Натомість окупанти їх майже не застосовують у зоні бойових дій.

Все через те, що шахіди мають велику кількість недоліків. Один із них – вони не можуть поцілити в рухому ціль,

– пояснив експерт.

Тобто, якщо говорити про штурмові підрозділи Збройних Сил України, які перебувають у постійному русі, то війська агресора не можуть в них поцілити, лише знищувати лише стаціонарні. Наприклад, мовиться про якусь конкретну будівлю.

"Тому їхнє використання у зоні бойових дій фактично мінімальне. Це штучно. А саме по цивільних будівлях шахідів використовують як елемент терору", – додав Коваленко.

Він також не виключає, що у росіян з'явились проблеми із балістичними ракетами. Однак їх у Росії було багато, хоча це окупантам не дуже помогло. Вони далі втрачають загарбані території.

Які недоліки у іранських дронів-камікадзе: дивіться відео

Скільки дронів збиває українська ППО

Українська ППО збиває 50 – 70% ворожих крилатих ракет. Ба більше, наші фахівці знищують 80% дронів-камікадзе, випущених по українських містах.

Це дуже ефективний показник. Наші авіатори та бійці ППО витискають з техніки неможливе. Про це 24 каналу сказав експерт Defense Express Іван Киричевський.

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