Це дуже ефективний показник. Наші авіатори та бійці ППО витискають з техніки неможливе. Про це 24 каналу сказав експерт Defense Express Іван Киричевський.
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Киричевський зауважив, що Іран створює проблеми своїми "літаючими мопедами" не лише Україні, а й Саудівській Аравії. Так, у вересні 2021 року він атакував країну, застосувавши сумарно 10 балістичних ракет та дронів-камікадзе. Вони були спрямовані на децентралізовані об'єкти нафтодобувної промисловості.
"Саудівська Аравія, яка має на озброєнні найновітніші комплекси Patriot, не змогла відбити цю атаку – навіть під наглядом американських інструкторів", – сказав він.
Окрім цього, додає експерт, можна застосувати й інше мірило. Вважається, якщо вдається збити 30% крилатих ракет або інших малорозмірних повітряних цілей – це дуже хороший показник.
Наша ППО з усіма складнощами, які намагаються створювати росіяни, тримає значно вищу планку якості. Це при радянській матчастині, яка не була розрахована на такі цілі,
– наголосив Киричевський.
До прикладу, ми маємо комплекси БУК, які були призначені для знищення цілей армійської авіації – вертольоти, штурмовики тощо. "Виходить, прилаштуватися збивати крилаті ракети з таких комплексів наші авіатори змогли за рік до війни", – пояснив експерт Defense Express.
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Росіяни атакували Київ дронами-камікадзе: що відомо
- Зранку 17 жовтня Росія завдала удару по Києву дронами-камікадзе іранського виробництва. Вибухи пролунали в Шевченківському районі стоці.
- В одному з житлових будинків стався вибух. Рятувальники дістали з-під завалів 18 людей. Наразі відомо, що російська атака забрала життя 5 цивільних жителів: 59-річної киянки, літньої жінки, чоловіка та молодої родини, яка чекала на немовля.
- Президент України Володимир Зеленський відреагував на атаку дронами та опублікував відео з наслідками обстрілів. Він наголосив, що ворогам не вдасться зламати українців. Їхні спроби залякати мирних жителів ударами по містах проваляться, як і наміри захопити нашу державу.