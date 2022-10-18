Все из-за множества недостатков шахидов. Об этом 24 каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Внимание "Наши специалисты делают невозможное": насколько эффективно ПВО сбивают ракеты и дроны

По его словам, мы видим, как Россия использует эти иранские БпЛА против Украины сейчас – для террора мирного населения. А оккупанты их почти не применяют в зоне боевых действий.

Все потому, что шахиды имеют большое количество недостатков. Один из них – они не могут попасть в движущуюся цель,

– объяснил эксперт.

То есть, если говорить о находящихся в постоянном движении штурмовых подразделениях Вооруженных Сил Украины, то войска агрессора не могут в них попасть, а уничтожать только стационарные. Например, речь идет о каком-то конкретном сооружении.

"Поэтому их использование в зоне боевых действий фактически минимально. Это штучно. А именно по гражданским зданиям шахидов используют как элемент террора", – добавил Коваленко.

Он также не исключает, что у россиян возникли проблемы с баллистическими ракетами. Однако их в России было много, хотя это оккупантам не очень помогло. Они теряют захваченные территории.

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Сколько дронов сбивает украинская ПВО

Украинская ПВО сбивает 50 – 70% вражеских крылатых ракет. Более того, наши специалисты уничтожают 80% дронов-камикадзе, выпущенных по украинским городам.

Это очень эффективный показатель. Наши авиаторы и бойцы ПВО выжимают из техники невозможно. Об этом 24 каналу сказал эксперт Defense Express Иван Киричевский.

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