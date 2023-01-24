Об этом 24 Каналу рассказал советник главы ОП Михаил Подоляк. По его словам, заявление Лукашенко – странное и комментировать его советник главы ОП не готов.

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Лукашенко может подписать этот пакт сам с собой

В то же время Михаил Подоляк прокомментировал слова Владимира Зеленского, когда он ответил на это тем, что для России участие Беларуси в войне очень желательно, но для самой Беларуси такое участие со стратегической точки зрения – ошибка.

Да, безусловно, они уже предоставили инфраструктуру, предоставили определенные возможности полигонные, предоставили аэродромы, топливные базы, ремонтные способности и так далее. Но все-таки для Беларуси, мягко говоря, было бы с юридической точки зрения и точки зрения исторической ответственности, не заходить на территорию Украины,

– сказал Подоляк.

Учитывая это, по словам чиновника, Александр Лукашенко мог бы подписать этот пакт сам с собой, а Украина после войны тоже подписала бы пакт с другими государствами.

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Михаил Подоляк вспомнил слова Лукашенко о том, что Украина продержалась бы в войне 3 – 4 дня и отметил, что у самопровозглашенного президента помешанность на цифре 4, поскольку у него также было 4 направления, откуда, якобы, готовилось нападение на Беларусь со стороны Украины.

"К заявлениям госодина Лукашенко нужно относиться как к заявлениям господина Лукашенко. Какой-то резон, вероятно, у них есть, но нам этот резон достаточно сложно понять, это какой-то исторический ребус", - подытожил Подоляк.

Что сказал Лукашенко