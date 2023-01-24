Об этом 24 Каналу рассказал советник главы ОП Михаил Подоляк. По его словам, заявление Лукашенко – странное и комментировать его советник главы ОП не готов.
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Лукашенко может подписать этот пакт сам с собой
В то же время Михаил Подоляк прокомментировал слова Владимира Зеленского, когда он ответил на это тем, что для России участие Беларуси в войне очень желательно, но для самой Беларуси такое участие со стратегической точки зрения – ошибка.
Да, безусловно, они уже предоставили инфраструктуру, предоставили определенные возможности полигонные, предоставили аэродромы, топливные базы, ремонтные способности и так далее. Но все-таки для Беларуси, мягко говоря, было бы с юридической точки зрения и точки зрения исторической ответственности, не заходить на территорию Украины,
– сказал Подоляк.
Учитывая это, по словам чиновника, Александр Лукашенко мог бы подписать этот пакт сам с собой, а Украина после войны тоже подписала бы пакт с другими государствами.
Михаил Подоляк удивлен "пактом о ненападении" от Лукашенко: смотрите видео
Михаил Подоляк вспомнил слова Лукашенко о том, что Украина продержалась бы в войне 3 – 4 дня и отметил, что у самопровозглашенного президента помешанность на цифре 4, поскольку у него также было 4 направления, откуда, якобы, готовилось нападение на Беларусь со стороны Украины.
"К заявлениям госодина Лукашенко нужно относиться как к заявлениям господина Лукашенко. Какой-то резон, вероятно, у них есть, но нам этот резон достаточно сложно понять, это какой-то исторический ребус", - подытожил Подоляк.
Что сказал Лукашенко
- Самопровозглашенный президент Беларуси и соучастник геноцида против украинцев заявил, что Киев, якобы, предлагал Минску "пакт о ненападении", чтобы, мол, Беларусь не нападала на Украину.
- В то же время, Лукашенко заявил, что в Украине, непонятно для чего, готовят "боевиков и экстремистов".
- Диктатор высказался и о прибалтийских партнерах Украины, которые помогают защищаться от рашистов, сказав, что они готовят "гремучую смесь" и заявил, что "Литва вообще очумела".