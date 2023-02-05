Цікаво, що по закінченню чергових навчань у Білорусі авіаугруповання ворога досі залишалися на кордоні. Однак тепер відомо, що від прикордоння з Україною відвели 12 гелікоптерів Росії.
До теми По закінченню навчань у Білорусі авіаугруповання ворога досі залишаються на кордоні, – Генштаб
Які гелікоптери відвели від кордону
За інформацією моніторингової групи, 5 лютого в період з 9:00 до 10:30 з аеродрому "Лунінець" перебазувалися 12 гелікоптерів Росії, серед яких були Мі-8 та Мі-24. Стверджують, що їх перемістили на аеродром "Мачулищі".
Від кордону з Україною відвели 12 гелікоптерів Росії / Фото "Беларускі Гаюн"
Варто зазначити, що 19 січня з "Мачулищ" до "Лунинця" перекинули такі ж 11 вертольотів, а тепер вони всі повернулися назад.
Війська Росії та Білорусі на кордоні: що відомо
- У вечірньому зведенні Генштаб повідомив, що по закінченню навчань у Білорусі авіаугруповання ворога досі залишаються на кордоні. Водночас на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань противника не виявлено.
- 31 січня білоруська та російська армії почали штабні тренування. Відомо, що вони відпрацьовуватимуть питання щодо "спільного планування застосування військ на основі досвіду збройних конфліктів останніх років".
- А напередодні стало відомо, що окупанти знову перекинули свої підрозділи до Білорусі для підготовки. Тим часом деякі військові, що вже пройшли навчання, повернулися до Росії, звідки будуть переведені на окуповані території України, де ведуться бої.