Цікаво, що по закінченню чергових навчань у Білорусі авіаугруповання ворога досі залишалися на кордоні. Однак тепер відомо, що від прикордоння з Україною відвели 12 гелікоптерів Росії.

До теми По закінченню навчань у Білорусі авіаугруповання ворога досі залишаються на кордоні, – Генштаб

Які гелікоптери відвели від кордону

За інформацією моніторингової групи, 5 лютого в період з 9:00 до 10:30 з аеродрому "Лунінець" перебазувалися 12 гелікоптерів Росії, серед яких були Мі-8 та Мі-24. Стверджують, що їх перемістили на аеродром "Мачулищі".

Від кордону з Україною відвели 12 гелікоптерів Росії / Фото "Беларускі Гаюн"

Варто зазначити, що 19 січня з "Мачулищ" до "Лунинця" перекинули такі ж 11 вертольотів, а тепер вони всі повернулися назад.

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