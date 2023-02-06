Дело в том, что война очень сильно зависит от логистики. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Павел Нарожный.
Заметьте Россия уже идет в наступление, – военный эксперт сказал, что изменилось в тактике врага
Почему россияне пытаются наступать на Востоке
Так, за Донецком очень близко к границе с Россией, а также развита логистика: там есть железнодорожные ветки и много автомобильных дорог. Такая же ситуация и в Луганской области – захватчикам очень просто доставить туда оружие, личный состав, еду и т.д.
В то же время очень сложно организовать логистику для оккупационных войск на Южном направлении – Запорожская и Херсонская области. Россиянам приходится осуществлять поставки либо через Мариуполь, либо через Крым.
Это делается очень медленно, поэтому там россияне пока даже не предпринимают попыток развивать наступление,
– объяснил военный эксперт.
Нарожный объяснил, как оккупанты выбирают направление для наступления: смотрите видео
Есть ли угроза с Севера
На Севере Украины ситуация относительно спокойная, поскольку группировка российской армии на территории Беларуси составляет до 15 тысяч оккупантов. Сейчас они малоспособны к наступлению, ведь не имеют тяжелой техники.
Кроме того, нет никаких признаков того, что белорусская армия пойдет в атаку. Даже если они пойдут – их очень мало, они никогда не воевали и не имеют никакой мотивации к этому.
Наступление с территории Беларуси является маловероятным. Кроме того, там на нашей стороне география. Черниговская область – это сплошные леса, болота, реки и очень мало асфальтированных дорог, по которым мог бы пройти враг,
– заметил военный эксперт.
К тому же, Вооруженные Силы Украины хорошо подготовились к возможному наступлению с территории Беларуси.
Какова цель оккупантов на Востоке
Поэтому единственное направление, где захватчики могут наступать – Донецкая и Луганская области. А делают они это для того, чтобы сократить линию фронта, которая составляет около 1,5 тысячи километров.
"Это огромная логистическая проблема – воевать на таком огромном фронте таким маленьким количеством солдат. Сейчас группировка российской армии составляет около 300 тысяч военных, наших там – около 500 тысяч", – подытожил Нарожный.
Ситуация на фронте: актуальная информация
- Российские захватчики пытаются наступать на нескольких направлениях. Основные усилия оккупанты сосредотачивают на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.
- Кроме того, в Бахмутском направлении враг обстрелял 25 районов населенных пунктов. В то же время под Бахмутом отмечается полное отсутствие координации и взаимодействия среди российских оккупантов и наемников ЧВК "Вагнера" во время ведения боевых действий.
- В районе Олешек в Херсонской области ВСУ превратили в металлолом арктический "Тор" россиян. В общем, арктический "Тор" – это тот самый обычный зенитно-ракетный комплекс на новом шасси, который приспособлен к использованию в экстремально "минусовых" температурах.
- Тот факт, что оккупанты начали перебрасывать в Украину такой специфический вид вооружения, свидетельствует о серьезных проблемах с вооружением.