Річ у тім, що війна дуже сильно залежить від логістики. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Павло Нарожний.
Зауважте Росія вже йде в наступ, – військовий експерт сказав, що змінилося у тактиці ворога
Чому росіяни намагаються наступати на Сході
Так, за Донецьком дуже близько до кордону з Росією, а також розвинена логістика: там є залізничні гілки та багато автомобільних доріг. Така ж ситуація і на Луганщині – загарбникам дуже просто доставити туди зброю, особовий склад, їжу тощо.
Водночас дуже складно організувати логістику для окупаційного війська на Південному напрямку – Запоріжжя та Херсонщина. Росіянам доводиться здійснювати постачання або через Маріуполь, або через Крим.
Це робиться дуже повільно, тому там росіяни наразі навіть не роблять спроб розвивати наступ,
– пояснив військовий експерт.
Нарожний пояснив, як окупанти обирають напрямок для наступу: дивіться відео
Чи є загроза з Півночі
Наразі на Півночі України ситуація відносно спокійна, оскільки угруповання російської армії на території Білорусі складає до 15 тисяч окупантів. Зараз вони є малоспроможними до наступу, адже не мають важкої техніки.
Крім того, немає жодних ознак, що білоруська армія піде в атаку. Навіть якщо вони підуть – їх дуже мало, вони ніколи не воювали й не мають жодної мотивації для цього.
Наступ з території Білорусі є малоймовірним. Крім того, там на нашому боці географія. Чернігівська область – це суцільні ліси, болота, річки й дуже мало асфальтованих доріг по яких міг би пройти ворог,
– зауважив військовий експерт.
До того ж Збройні Сили України гарно підготувалися до можливого наступу з території Білорусі.
Яка мета окупантів на Сході
Тож єдиний напрямок, де загарбники можуть наступати – це Донецька та Луганська області. А роблять вони це для того, щоб скоротити лінію фронту, яка наразі складає близько 1,5 тисячі кілометрів.
"Це величезна логістична проблема – воювати на такому величезному фронті такою маленькою кількістю солдат. Зараз угрупування російської армії складає близько 300 тисяч військових, наших там – близько 500 тисяч", – підсумував Нарожний.
Ситуація на фронті: актуальна інформація
- Російські загарбники намагаються наступати на кількох напрямках. Наразі основні зусилля окупанти зосереджують на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.
- Крім того, на Бахмутському напрямку ворог обстріляв 25 районів населених пунктів. Водночас під Бахмутом відзначається повна відсутність координації та взаємодії серед російських окупантів та найманців ПВК "Вагнера" під час ведення бойових дій.
- У районі Олешок на Херсонщині ЗСУ перетворили на брухт арктичний "Тор" росіян. Загалом арктичний "Тор" – це той самий звичайний зенітно-ракетний комплекс на новому шасі, який пристосований до використання в екстремально "мінусових" температурах.
- Той факт, що окупанти почали перекидати в Україну такий специфічний вид озброєння свідчить про серйозні проблеми з озброєнням.