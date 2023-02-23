Що наразі відбувається на кордонах України з Росією та Білоруссю та чого можна чекати від ворогів до 24 лютого в ексклюзивному коментарі 24 Каналу розповіли в ОК "Північ" та речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

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Яка ситуація на кордонах Сіверщини

Ці колони (які зафіксувала наша розвідка – 24 Канал) рухались і все. Вони не пересуваються – проїхали,

– заявили в Оперативному командуванні "Північ".

За даними командування, вони поїхали у невідомому напрямку. Інцидент трапився декілька днів тому.

"Це були демонстраційні дії з боку ворога", – заявили в ОК "Північ".

Окрім того, в Оперативному командуванні розповіли, що:

рухалась одна колона і попередньо (декілька тижнів до цього) – також була одна;

кількість техніки назвати не можуть.

Тобто, станом на 23 лютого, на кордоні з Чернігівською областю немає руху колон військової техніки без знаків розпізнавання та живої сили, що була одягнена у піксель, схожий на форму Збройних Сил України.

До яких дій може вдаватись ворог до 24 лютого та яка ситуація на кордонах

Як показує практика – наш ворог може робити все, що завгодно… Та жодної паніки, все під контролем,

– заявили в ОК "Північ".

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів, що ситуація на кордонах контрольована.

"Ми готуємось до будь-якого розвитку будь-якої ситуації, бо ворога не можна недооцінювати. Ми продовжуємо укріплювати кордон, але не бачимо, щоб на території Білорусі було сформоване таке ударне угруповання, яке готове здійснити вторгнення на територію України", – заявив Демченко.

Однак речник пояснив: "Не можна виключати розвитку будь-яких сценаріїв, в тому числі – провокацій, які можуть здійснюватись з того (ворожого – 24 Канал) боку. В тому числі – з метою звинуватити в чомусь Україну".

Речник Державної прикордонної служби України вкотре зауважив, що наша країна – не агресор. Натомість Білорусь підтримує Росію в розв'язаній нею війні про України та допомагає Кремлю.

"Україна обороняється і ми робитимемо все, щоб забезпечити безпеку та оборону нашого кордону", – заявив Демченко.

Що цьому передувало