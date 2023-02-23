Що наразі відбувається на кордонах України з Росією та Білоруссю та чого можна чекати від ворогів до 24 лютого в ексклюзивному коментарі 24 Каналу розповіли в ОК "Північ" та речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.
До теми Розвідка зафіксувала рух російських колон у напрямку Чернігівської області: готують провокацію
Яка ситуація на кордонах Сіверщини
Ці колони (які зафіксувала наша розвідка – 24 Канал) рухались і все. Вони не пересуваються – проїхали,
– заявили в Оперативному командуванні "Північ".
За даними командування, вони поїхали у невідомому напрямку. Інцидент трапився декілька днів тому.
"Це були демонстраційні дії з боку ворога", – заявили в ОК "Північ".
Окрім того, в Оперативному командуванні розповіли, що:
- рухалась одна колона і попередньо (декілька тижнів до цього) – також була одна;
- кількість техніки назвати не можуть.
Тобто, станом на 23 лютого, на кордоні з Чернігівською областю немає руху колон військової техніки без знаків розпізнавання та живої сили, що була одягнена у піксель, схожий на форму Збройних Сил України.
До яких дій може вдаватись ворог до 24 лютого та яка ситуація на кордонах
Як показує практика – наш ворог може робити все, що завгодно… Та жодної паніки, все під контролем,
– заявили в ОК "Північ".
Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів, що ситуація на кордонах контрольована.
"Ми готуємось до будь-якого розвитку будь-якої ситуації, бо ворога не можна недооцінювати. Ми продовжуємо укріплювати кордон, але не бачимо, щоб на території Білорусі було сформоване таке ударне угруповання, яке готове здійснити вторгнення на територію України", – заявив Демченко.
Однак речник пояснив: "Не можна виключати розвитку будь-яких сценаріїв, в тому числі – провокацій, які можуть здійснюватись з того (ворожого – 24 Канал) боку. В тому числі – з метою звинуватити в чомусь Україну".
Речник Державної прикордонної служби України вкотре зауважив, що наша країна – не агресор. Натомість Білорусь підтримує Росію в розв'язаній нею війні про України та допомагає Кремлю.
"Україна обороняється і ми робитимемо все, щоб забезпечити безпеку та оборону нашого кордону", – заявив Демченко.
Що цьому передувало
- Оперативне командування "Північ" 23 лютого попередило про можливі провокації ворога до роковин повномасштабного наступу.
- За даними командування, скоріш за все, мета ймовірних провокацій ворога – звинуватити українських захисників в порушенні територіальної цілісності.
- Зокрема, наша розвідка фіксувала рух колон військової техніки в районі кордону із Чернігівською областю без знаків розпізнавання та живу силу, що була одягнена у піксель, схожий на форму Збройних Сил України.
- Однак ОК "Північ" запевнило, що Сили оборони Сіверщини тримають ситуацію під контролем. Ба більше, наші військові, на відміну від військ противника, ніколи не вдавалися до провокацій та не мають подібного на меті.