Ситуацію на північному кордоні для 24 Каналу прокоментував речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Він наголосив, що ситуація на кордонах контрольована.
Дізнайтесь більше Колони ворога біля Чернігівщини й можливі провокації з Білорусі: подробиці від військових і ДПСУ
У ДПСУ розповіли, чи виявили в Білорусі ударне угруповання
Демченко повідомив, що Україна не виявила на території Білорусі ударного угруповання, яке може здійснити вторгнення.
Ми готуємось до будь-якого розвитку будь-якої ситуації, бо ворога не можна недооцінювати. Ми продовжуємо укріплювати кордон, але не бачимо, щоб на території Білорусі було сформоване таке ударне угруповання, яке готове здійснити вторгнення на територію України,
– заявив він.
Речник ДПСУ зазначив, що "не можна виключати розвитку будь-яких сценаріїв". Зокрема, він попередив, що окупанти можуть готувати провокації "в тому числі – з метою звинуватити в чомусь Україну".
Демченко нагадав, що Україна – не агресор, а натомість Білорусь підтримує Росію у війні проти нашої країни та допомагає Кремлю.
"Україна обороняється і ми робитимемо все, щоб забезпечити безпеку та оборону нашого кордону", – резюмував він.
В ОК "Північ" попередили про можливі провокації ворога
- Оперативне командування "Північ" зранку 23 лютого попередило про можливі провокації росіян. Зокрема, окупанти можуть готувати провокації до роковин повномасштабного вторгнення.
- В ОК "Північ" посилаються на дані розвідки, яка зафіксувала рух колон військової техніки ворога в районі кордону із Чернігівською областю. Розвідники зафіксували колону без знаків розпізнавання та живою силою, що була одягнена у піксель, схожий на форму ЗСУ.
- У ЗСУ наголосили, що Сили оборони Сіверщини тримають ситуацію під контролем і не планують жодних провокацій.
- У Генштабі ЗСУ зранку 23 лютого повідомили, що на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. Ознак формування ворожих наступальних угруповань не виявлено.
- Водночас росіяни обстріляли з мінометів та артилерії село Михальчина Слобода в Чернігівській області.