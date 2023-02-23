Ситуацію на північному кордоні для 24 Каналу прокоментував речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Він наголосив, що ситуація на кордонах контрольована.

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Демченко повідомив, що Україна не виявила на території Білорусі ударного угруповання, яке може здійснити вторгнення.

Ми готуємось до будь-якого розвитку будь-якої ситуації, бо ворога не можна недооцінювати. Ми продовжуємо укріплювати кордон, але не бачимо, щоб на території Білорусі було сформоване таке ударне угруповання, яке готове здійснити вторгнення на територію України,

– заявив він.

Речник ДПСУ зазначив, що "не можна виключати розвитку будь-яких сценаріїв". Зокрема, він попередив, що окупанти можуть готувати провокації "в тому числі – з метою звинуватити в чомусь Україну".

Демченко нагадав, що Україна – не агресор, а натомість Білорусь підтримує Росію у війні проти нашої країни та допомагає Кремлю.

"Україна обороняється і ми робитимемо все, щоб забезпечити безпеку та оборону нашого кордону", – резюмував він.

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