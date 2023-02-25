Верховная Рада Украины проголосовала за проект закона 7475 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по защите государственной границы". "За" проголосовали 310 нардепов.

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На границе с Россией и Беларусью введен специальный режим

Законопроект предусматривает расширение заминированной территории на 2 километра вдоль украино-российской и украино-белорусской границы. Также на этом участке границы введен специальный пограничный режим.

Согласно этому закону, Государственная пограничная служба Украины будет ответственна за решение вопросов привлечения Вооруженных Сил Украины, Нацгвардии и Нацполиции к охране государственной границы.

Кроме того, законопроектом определено место пограничников в общей системе сил обороны во время военного положения.

Провокации россиян на границе