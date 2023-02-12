"Праведный" гнев пропагандиста на этот раз вызвало решение цивилизованной страны закрыть один из пунктов пропуска на границе с Беларусью. За это Матеуша Моравецкого Азаренок даже назвал сволочью, сообщает 24 Канал.

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Более того, следовать тому же Соловьеву он решил до конца и в эфире своего шоу пригрозил Польше ракетами "Полонез" и "Искандерами". Все потому, что на больную фантазию пропагандиста закрытие пропускного пункта и возможное закрытие других свидетельствует о подготовке Польшей к войне.

Он предложил не останавливаться, а, очевидно, действовать вперед. Азаренок заявил, обратившись "напрямую" к Моравецкому, что "Искандеры" "таможню не проходят" и "визы им не нужны", поэтому вместе с польским правительством "пункты пропуска сами перестанут существовать".

Поможет ли это Польше "опомниться" – вопрос риторический. Разве что натянуть больше колючей проволоки и запустить по ней электроэнергию.

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Также и одной "больной сволочью" Азаренок не обошелся, а ярко показал свой словарный запас и гибкость в сочинении новых эпитетов. Так Моравецкий стал и "главой петушиного правительства", и "бритым павлином".

Матеуш Моравецкий, глава петушиного правительства Польши. Бессмысленность. Знаете, почему бессмысленность? А его жизнь такова. Больная сволочь, этот бритый павлин готовится к войне. Вчера он закрыл пункт пропуска с Белоруссией. Заявил, что закроет и другие,

– выдал Азаренок.

Однако, отметим, что пропагандист не доработал. Вместо пламенной экспрессии Соловьева его лицо маскировалось под каменную стену.

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