Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов. Он отметил, что Кремль хочет выставить себя миротворцем, а НАТО сделать агрессором.
Интересно У врага нет шансов: адмирал НАТО поражен военным командованием Украины
На каких направлениях Россия может напасть
По словам эксперта, россияне могут напасть на страны НАТО, с которыми у них есть общая граница. Это, в частности, страны Балтии (Латвия, Литва, Эстония) и Польша.
Россия постоянно угрожает, что пробьет Сувальский коридор и отрежет страны Балтии от материковой Европы.
Жданов оценил вероятность нападения России на НАТО: смотрите видео
Я думаю, что Россия вряд ли будет нападать на НАТО. Кремль пытается спровоцировать НАТО, чтобы страны альянса произвели первый выстрел в сторону России,
– сказал Жданов.
Он также напомнил, что во время военных учений летом россияне пытались спровоцировать военный конфликт. Российские десантники должны были высадиться на Сувальском коридоре, что, по словам Жданова, является очень опасным шагом.
"Километр влево, километр вправо – и десантники уже на территории Польши", – отметил эксперт.
Продолжит ли НАТО поддерживать Украину
- Генерал НАТО Роб Бавер отметил, что неспровоцированная война России против Украины дала начало новой эре безопасности для всего мира. По его словам, НАТО будет поддерживать Украину так долго, как это будет нужно.
- Глава Военного комитета НАТО добавил, что в настоящее время страны-члены Альянса должны всегда быть готовы и "реагировать на неожиданное".
- Заметим, что 9 стран мира недавно публично осудили действия России и обязались предоставить нашему войску все необходимое, чтобы мы одержали победу в этой несправедливой войне.