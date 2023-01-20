Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов. Он отметил, что Кремль хочет выставить себя миротворцем, а НАТО сделать агрессором.

Интересно У врага нет шансов: адмирал НАТО поражен военным командованием Украины

На каких направлениях Россия может напасть

По словам эксперта, россияне могут напасть на страны НАТО, с которыми у них есть общая граница. Это, в частности, страны Балтии (Латвия, Литва, Эстония) и Польша.

Россия постоянно угрожает, что пробьет Сувальский коридор и отрежет страны Балтии от материковой Европы.

Жданов оценил вероятность нападения России на НАТО: смотрите видео

Заметьте! Сувальский коридор – территория, соединяющая балтийские страны с Польшей и остальными странами НАТО, а также отделяет территорию российской Калининградской области и Беларуси.

Я думаю, что Россия вряд ли будет нападать на НАТО. Кремль пытается спровоцировать НАТО, чтобы страны альянса произвели первый выстрел в сторону России,

– сказал Жданов.

Он также напомнил, что во время военных учений летом россияне пытались спровоцировать военный конфликт. Российские десантники должны были высадиться на Сувальском коридоре, что, по словам Жданова, является очень опасным шагом.

"Километр влево, километр вправо – и десантники уже на территории Польши", – отметил эксперт.

Продолжит ли НАТО поддерживать Украину