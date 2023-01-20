Соответствующим мнением поделился глава Военного комитета НАТО, адмирал Роб Бавер. Его он озвучил на пресс-конференции после заседания.
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Руководство ВСУ превосходит противника
Сегодня мы посвятили специальную сессию ситуации в Украине и вокруг нее. От имени Главнокомандующего ВСУ генерала Залужного военный представитель Украины Сергей Салкуцан изложил стратегические задачи Украины и рассказал о необходимой для достижения таких целей поддержке,
– отметил он.
Бавер подчеркнул, что начальники штабов подтвердили свою твердую поддержку нашего государства. Кроме того, они отдали честь военному командованию Украины. Прежде всего за "практическое и тактическое совершенство, с которым оно раз за разом превосходит своего оппонента".
НАТО продолжит поддерживать Украину
Генерал НАТО отметил, что в этот раз встреча военных руководителей Альянса была связана с укреплением коллективной обороны. Ведь неспровоцированная война России против Украины дала начало новой эре безопасности для всего мира.
НАТО будет поддерживать Украину так долго, как это будет необходимо. Мы видим волю к сопротивлению во всем украинском обществе. Мы учимся у них этому. Мы все должны учиться этому,
– подчеркнул он.
Глава Военного комитета НАТО добавил, что в настоящее время страны-члены Альянса должны всегда быть готовы и "реагировать на неожиданное".
Напомним, что заседание Военного комитета НАТО длилось два дня. Его посвятили укреплению политики сдерживания и обороны. Особый акцент делали на учете новых условий безопасности, которые возникли после нападения России на Украину 24 февраля 2022 года.
Украина продолжает получать оружие
- Заметим, что в США приняли очередной пакет военной помощи для Украины. Нам передадут вооружение на общую сумму в 2,5 миллиарда долларов.
- Напомним, что сразу 9 стран не только осудили агрессию России против Украины. Они еще и обязались предоставить нашему войску все необходимое, чтобы мы одержали победу в этой несправедливой войне.
- А в этом материале мы рассказали о том, какую помощь нашему государству пообещали партнеры с начала 2023 года. Ее масштабы откровенно впечатляют.