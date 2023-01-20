Соответствующим мнением поделился глава Военного комитета НАТО, адмирал Роб Бавер. Его он озвучил на пресс-конференции после заседания.

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Руководство ВСУ превосходит противника

Сегодня мы посвятили специальную сессию ситуации в Украине и вокруг нее. От имени Главнокомандующего ВСУ генерала Залужного военный представитель Украины Сергей Салкуцан изложил стратегические задачи Украины и рассказал о необходимой для достижения таких целей поддержке,

– отметил он.

Бавер подчеркнул, что начальники штабов подтвердили свою твердую поддержку нашего государства. Кроме того, они отдали честь военному командованию Украины. Прежде всего за "практическое и тактическое совершенство, с которым оно раз за разом превосходит своего оппонента".

НАТО продолжит поддерживать Украину

Генерал НАТО отметил, что в этот раз встреча военных руководителей Альянса была связана с укреплением коллективной обороны. Ведь неспровоцированная война России против Украины дала начало новой эре безопасности для всего мира.

НАТО будет поддерживать Украину так долго, как это будет необходимо. Мы видим волю к сопротивлению во всем украинском обществе. Мы учимся у них этому. Мы все должны учиться этому,

– подчеркнул он.

Глава Военного комитета НАТО добавил, что в настоящее время страны-члены Альянса должны всегда быть готовы и "реагировать на неожиданное".

Напомним, что заседание Военного комитета НАТО длилось два дня. Его посвятили укреплению политики сдерживания и обороны. Особый акцент делали на учете новых условий безопасности, которые возникли после нападения России на Украину 24 февраля 2022 года.

Украина продолжает получать оружие