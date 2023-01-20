Відповідною думкою поділився глава Військового комітету НАТО, адмірал Роб Бавер. Її він озвучив під час пресконференції після засідання.

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Керівництво ЗСУ перевершує противника

Сьогодні ми присвятили спеціальну сесію ситуації в Україні та навколо неї. Від імені Головнокомандувача ЗСУ генерала Залужного військовий представник України Сергій Салкуцан виклав стратегічні завдання України та розповів про необхідну для досягнення таких цілей підтримку,

– зазначив він.

Бавер наголосив, що начальники штабів підтвердили свою непохитну підтримку нашої держави. Крім того, вони віддали шану військовому командуванню України. Передовсім за "практичну та тактичну досконалість, з якою воно раз за разом перевершує свого опонента".

НАТО продовжить підтримувати Україну

Генерал НАТО зауважив, що цього разу зустріч військових керівників Альянсу була пов'язана зі зміцненням колективної оборони. Адже неспровокована війна Росії проти України дала початок новій ері безпеки для всього світу.

НАТО підтримуватиме Україну так довго, як це буде необхідно. Ми бачимо волю до спротиву в усьому українському суспільстві. Ми вчимось у них цього. Ми всі маємо навчатися цього,

– наголосив він.

Глава Військового комітету НАТО додав, що в цей час країни-члени Альянсу повинні завжди бути напоготові та "реагувати на несподіване".

Нагадаємо, що засідання Військового комітету НАТО тривало два дні. Його присвятили зміцненню політики стримування й оборони. Особливий акцент робили на урахування нових безпекових умов, які виникли після нападу Росії на Україну 24 лютого 2022 року.

Україна продовжує отримувати зброю