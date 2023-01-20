Про це заявив військовий експерт Олег Жданов. Він зазначив, що Кремль хоче виставити себе миротворцем, а НАТО зробити агресором.
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На яких напрямках Росія може напасти
За словами експерта, росіяни можуть напасти на країни НАТО, з якими у них є спільний кордон. Це, зокрема, країни Балтії (Латвія, Литва, Естонія) і Польща.
Росія постійно погрожує, що проб'є Сувальський коридор і відріже країни Балтії від материкової Європи.
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Я думаю, що Росія навряд чи буде нападати на НАТО. Кремль намагається спровокувати НАТО, аби країни альянсу зробили перший постріл в сторону Росії,
– сказав Жданов.
Він також нагадав, що під час військових навчань влітку росіяни намагались спровокувати воєнний конфлікт. Російські десантники повинні були висадитись на Сувальському коридорі, що за словами Жданова, є дуже небезпечним кроком.
"Кілометр вліво, кілометр вправо – і десантники вже на території Польщі", – зауважив експерт.
Чи продовжить НАТО підтримувати Україну
- Генерал НАТО Роб Бавер зауважив, що неспровокована війна Росії проти України дала початок новій ері безпеки для всього світу. За його словами, НАТО підтримуватиме Україну так довго, як це буде необхідно.
- Глава Військового комітету НАТО додав, що в цей час країни-члени Альянсу повинні завжди бути напоготові та "реагувати на несподіване".
- Зауважимо, що 9 країн світу нещодавно публічно засудили дії Росії та зобов'язалися надати нашому війську все необхідне, щоб ми здобули перемогу у цій несправедливій війні.