Про це заявив військовий експерт Олег Жданов. Він зазначив, що Кремль хоче виставити себе миротворцем, а НАТО зробити агресором.

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На яких напрямках Росія може напасти

За словами експерта, росіяни можуть напасти на країни НАТО, з якими у них є спільний кордон. Це, зокрема, країни Балтії (Латвія, Литва, Естонія) і Польща.

Росія постійно погрожує, що проб'є Сувальський коридор і відріже країни Балтії від материкової Європи.

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Зауважте! Сувальський коридор – територія, що з'єднує балтійські країни з Польщею та рештою країн НАТО, а також відокремлює територію російської Калінінградської області та Білорусі.

Я думаю, що Росія навряд чи буде нападати на НАТО. Кремль намагається спровокувати НАТО, аби країни альянсу зробили перший постріл в сторону Росії,

– сказав Жданов.

Він також нагадав, що під час військових навчань влітку росіяни намагались спровокувати воєнний конфлікт. Російські десантники повинні були висадитись на Сувальському коридорі, що за словами Жданова, є дуже небезпечним кроком.

"Кілометр вліво, кілометр вправо – і десантники вже на території Польщі", – зауважив експерт.

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