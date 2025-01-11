Для чего Александру Лукашенко новое шоу и есть ли хоть доля вероятности, что в Беларуси появится новый президент – читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

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Единственно возможный кандидат

История с переносом "выборов" с лета на начало года является определяющей. Так называемые выборы в Беларуси будут проходить сразу после инаугурации Дональда Трампа в США, когда он еще не успеет ничего сделать для изменения геополитической картины.

Расчет Лукашенко был на то, чтобы знать, кто конкретно будет президентом США, какой будет международная политика и фактически спокойно переназначиться на должности.

"Выборы" в Беларуси должны были состояться до августа, но к тому времени может произойти еще много событий, которые сейчас только запускаются. Это касается определенной разобщенности Европы, которая по-разному видит помощь Украине. Одни европейские лидеры уже больше смотрят в сторону Вашингтона, а другие – еще склонны помогать Украине. Трамп усиливает противостояние со своими соседями, партнерами по НАТО. Евроатлантическое сотрудничество претерпевает негативные изменения. Понятно, что Трамп не будет вести себя так, как его предшественник Джо Байден.

Сейчас для любого режима в мире есть серьезные вызовы. Чего только стоит последнее заявление Ильхама Алиева. То же самое касается и Лукашенко. На первый взгляд, в отношении него нет никаких внешних угроз, поскольку он имеет поддержку России. Однако для Лукашенко важно переназначиться на должности и утвердить свою власть.

Я не рассматриваю такой вариант, что Лукашенко поделиться своей властью или что у него будет какой-то ставленник. Еще перед выборами 2020 года в интервью Гордону Лукашенко четко сказал, что не представляет себя не на посту президента Беларуси. Он возглавляет Беларусь уже 30 лет, с 1994 года.

За это время только одни выборы в Беларуси были признаны международными наблюдателями как демократические, – состоявшиеся в 1994 году. Больше никакие.

На шоу, которое состоится в январе, он не приглашает наблюдателей ОБСЕ, на что уже есть соответствующая реакция Запада. Я не вижу никаких возможностей для замены Лукашенко.

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Недавнее появление в СМИ экс-кандидата на выборах президента Беларуси 2020 года Бабарико, который 5 лет провел в заключении – довольно странное. Возможно, так Лукашенко демонстрирует, что он может кого-то помиловать.

Белорусы, глядя на войну России против Украины, прекрасно понимают, что такое же может быть и у них. Они боятся, а потому готовы голосовать за черта лысого, чтобы у них не было войны.

Когда ситуация в Беларуси может измениться

В 2020 году в Беларуси была молодежь, которая была готова протестовать из-за сфабрикованных результатов выборов. Но я не думаю, что в этом году кто-то выйдет на протесты. Оппозиция спряталась в экзиле.

Сейчас ситуация в мире очень динамичная. К сожалению, диктаторские и популистские режимы приобретают популярность. Убрать Лукашенко с должности можно исключительно военным способом, здесь без вариантов.

Сегодня в составе Интернационального легиона Вооруженных Сил Украины есть белорусские добровольцы. Они готовы с оружием сбрасывать Лукашенко, но только при условии того, что в Украине остановится война. В противном случае у них нет возможности сейчас организовать какие-то процессы внутри Беларуси.

И это более активная позиция, чем, например, у Светланы Тихановской, которая демонстрирует, что вроде бы делает где-то какие-то действия, которые можно назвать оппозиционными. Она – это кто-то вроде "Навальная 2". Юлия Навальная за рубежом не приведет к смене власти в России, потому что она за рубежом, так же и Тихановская не приведет к смене власти в Беларуси. А вот полк имени Калиновского действительно мог бы такие действия совершить. Лукашенко это прекрасно понимает, поэтому иногда говорит о том, что его могут убить.

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Были эпизоды, когда Кремлю очень не нравилось поведение Лукашенко. Муж Скабеевой Евгений Попов в интервью с Лукашенко откровенно говорил ему, что надо налаживать контакт с Европой. Несмотря на то, что у меня крайне негативное отношение к Лукашенко, он умеет варьировать среди сложного геополитического леса, находить контакты и держаться у власти.

Власть Лукашенко нужна ради власти. Если возникнут акции протеста, он убьет и арестует столько людей, сколько ему будет нужно. Именно поэтому шансов на проведение широких акций протеста нет. Оппозиционеры запуганы страхом.

На изменение ситуации в Беларуси можно рассчитывать только после завершения войны в Украине. Не раньше.