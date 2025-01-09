Азербайджан ориентируется на Турцию

Баку не отказывается от своих конечных целей: решение логистических вопросов стратегического характера, захвата и открытия Зангезурского коридора. Стоит ожидать, что азербайджанская сторона перейдет к активной фазе действий. Публичные заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева стали демонстративным намеком на решительность его государства. Далее читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

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Более того, Алиев придал собственным планам идеологический контекст, прибегая к манипулятивным обвинениям Армении как "фашистского государства". Подобная направленная информационная эскалация была осуществлена не просто так и выглядит как условная легитимация дальнейших действий.

Важным аспектом является то, что Азербайджан начал эту информационную атаку не в одностороннем порядке. За активной позицией официального боя стоит Турция. В Анкаре осознали, что для них наступил момент благоприятной геополитической конъюнктуры.

Во-первых, смена политической власти в США. Инаугурация Дональда Трампа и начало его каденции привлекут внимание международного сообщества к американской внутриполитической жизни. Кроме того, новая американская администрация не демонстрирует намерений быть активно интегрированной в урегулирование армяно-азербайджанского конфликта, как это пытались делать предшественники. Фактически, у Азербайджана и Турции увеличилось поле для дипломатического маневра.

Традиционно армянская диаспора активно сотрудничала с американской властью, но теперь у Азербайджана появились дополнительная опция для лоббизма. Известные российско-азербайджанские бизнесмены братья Агаларовы имеют широкий круг контактов, которые доходят до окружения Трампа. Вероятно они будут пытаться наладить контакт между Вашингтоном и Баку.

Россия потеряла позиции

Во-вторых, после падения режима Башара Асада и успехов Турции в Сирии, турецкий президент Реджеп Эрдоган видит возможность для дальнейшего продвижения собственных геополитических интересов. Решение вопроса Зангезурского коридора и усиление позиции в регионе отвечает интересам турецкого руководства.

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Бездарность и слабость России в Сирии только стимулирует Турцию к более активным действиям. В условиях использования всех ресурсов в войне против Украины, российская сторона теряет возможность удерживать позиции в традиционных сферах своего влияния. И Кавказ не исключение. Ни Азербайджан, ни Турция не имеют предостережений перейти "красные линии" Кремля и будут действовать по своему усмотрению.

Важно, что Армения даже не рассматривает Россию как возможного союзника в вопросе достижения справедливых договоренностей. После многочисленных предательств российского режима и демонстрации недееспособности ОДКБ, Ереван будет полагаться на себя и на новые союзы – в первую очередь, с Францией.

Вероятное обострение армяно-азербайджанского конфликта станет очередным проявлением деструктивной политики России в регионе, направленной на провокацию противоречий и попытки договариваться со всеми участниками противостояния "за спиной".

В-третьих, если раньше Азербайджан прислушивался к позиции России, то сейчас в Баку осознают гнилое нутро российской власти и не будут ставить себя в какие-либо рамки с учетом российских рекомендаций, ориентируясь только на Турцию.

Переломным моментом стало сбитие самолета с гражданами Азербайджана. Российские войска сначала попали в гражданскую авиацию, а потом пытались "добить" самолет системами РЭБ, чтобы он упал в море, замаскировав все следы российской вины.

Союзнические отношения России и Азербайджана дали трещину, а значит и отпала необходимость советоваться с Москвой по теме Армении. Анкара и Баку объединятся независимо от призывов из Кремля.

Таким образом, Азербайджан активно готовится к новому витку конфликта и еще одна война на Кавказе не за горами.

Украине необходимо быть готовой к подобному сценарию развития событий и заблаговременно сформировать свою позицию на дипломатической арене.