Неожиданный поворот для Путина

То, что ВСУ удалось закрепиться в российском регионе, продемонстрировало некомпетентность российского военного и политического руководства. За 2 года войны Россия не подумала о том, чтобы обеспечить безопасность регионов, которые расположены у государственной границы с Украиной. Напыщенные российские генералы были уверены, что война может происходить только на украинской территории. Об этом заявил Виталий Портников, информирует 24 Канал.

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Именно поэтому прорыв украинских войск в Курской области стал неприятным сюрпризом для Владимира Путина. Однако агрессор продолжал считать приоритетом наступление своих войск в Донецкой области. Москве понадобилось несколько месяцев, чтобы собрать группировку, задачей которой было выбить ВСУ из Курской области. В конце года стало известно, что к этой группировке могли присоединиться отряды военных из КНДР.

Однако им все равно не удалось выполнить задачу, которую поставил Путин. Даже на своей итоговой конференции в декабре прошлого года Путин не смог назвать хотя бы приблизительной даты восстановления Россией контроля над своей суверенной территорией. Это прозвучало как громкая пощечина агрессору накануне третьей годовщины его большой войны с Украиной.

Теперь оказалось, что украинские войска могут переходить в контрнаступление и возвращать себе контроль над районами Курской области, которые в последние месяцы вернулись под контроль вооруженных сил России. Это говорит о том, что Путину не удалось создать эффективную группировку, способную справиться со своими задачами.

Это говорит еще и о дефиците живой силы и техники для самой России. Это можно увидеть не только на опыте российских атак в Курской области и актуального украинского контрнаступления. Крах режима сирийского диктатора Башара Асада в Сирии также по большому счету связан с тем, что у Москвы просто нет дополнительных военных резервов. Все усилия России сосредоточены сегодня на Донбассе и желании Путина и его генералов установить полный контроль над границами Донецкой области Украины и перейти в возможное наступление на другие украинские регионы. Однако резервов для того, чтобы выполнить этот амбициозный план агрессора, не хватает.

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Именно поэтому Путин фактически бросил Башара Асада на произвол судьбы, а группировки российских войск на территории Сирии сокращались с каждым днем. В конце концов стало очевидным, что российская авиация не готова к серьезным действиям, чтобы защитить позиции давнего союзника или даже российские военные базы на сирийской территории.

Теперь мы видим примерно такую же ситуацию и в Курской области. У российской армии есть все шансы потерять контроль над частью этого региона. Это означает, что война будет продолжаться не только в Украине, но и в России, напоминая об ограниченности ресурсов и некомпетентности военного и политического руководства России.

Какой выход есть у Путина в этой ситуации?

Первый . Перебросить часть войск с Донецкого направления на Курское, чтобы хотя бы приостановить наступление ВСУ. Однако это затормозит наступление российской армии на Донецком направлении и заставит Путина согласиться с тем, что россиянам не удастся быстро установить контроль над Донецкой областью.

. Перебросить часть войск с Донецкого направления на Курское, чтобы хотя бы приостановить наступление ВСУ. Однако это затормозит наступление российской армии на Донецком направлении и заставит Путина согласиться с тем, что россиянам не удастся быстро установить контроль над Донецкой областью. Второй. Согласиться с тем, что еще часть территории России перейдет под контроль Вооруженных Сил Украины, и что таким образом война будет происходить сразу на нескольких фронтах – на суверенной территории Украины и суверенной территории России. Многолетняя война, к которой продолжает готовиться Путин, будет многолетней войной на территории обоих государств.

Согласиться с тем, что еще часть территории России перейдет под контроль Вооруженных Сил Украины, и что таким образом война будет происходить сразу на нескольких фронтах – на суверенной территории Украины и суверенной территории России. Многолетняя война, к которой продолжает готовиться Путин, будет многолетней войной на территории обоих государств. Третий. Искать возможности прекращения боевых действий, пользуясь инаугурацией Дональда Трампа и его желанием прекратить огонь. Однако в этой ситуации Путину придется согласиться с многолетним контролем ВСУ Курской области, если сам он будет желать сохранить контроль над оккупированными территориями Украины.

Это серьезная проблема для Путина. Возможно, именно поэтому его войска и получили задание выбить украинцев с территории Курской области, чтобы речь шла исключительно о суверенных территориях Украины. Однако, как видим, российские военные с этой задачей не справились.