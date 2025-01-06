Неочікуваний поворот для Путіна
Те, що ЗСУ вдалося закріпитися у російському регіоні, продемонструвало некомпетентність російського військового і політичного керівництва. За 2 роки війни Росія не подумала про те, щоб забезпечити безпеку регіонів, які розташовані біля державного кордону з Україною. Пихаті російські генерали були впевнені, що війна може відбуватися лише на українській території. Про це заявив Віталій Портников, інформує 24 Канал.
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Саме тому прорив українських військ у Курській області став неприємним сюрпризом для Владіміра Путіна. Однак агресор продовжував вважати пріоритетом наступ своїх військ у Донецькій області. Москві знадобилося кілька місяців, щоб зібрати угрупування, завданням якого було вибити ЗСУ з Курської області. Наприкінці року стало відомо, що до цього угрупування могли доєднатися загони військових з КНДР.
Однак їм все одно не вдалося виконати завдання, яке поставив Путін. Навіть на своїй підсумковій конференції у грудні минулого року Путін не зміг назвати хоча б приблизної дати відновлення Росією контролю над своєю суверенною територією. Це прозвучало як гучний ляпас агресору напередодні третьої річниці його великої війни з Україною.
Тепер виявилося, що українські війська можуть переходити у контрнаступ і повертати собі контроль над районами Курської області, які в останні місяці повернулися під контроль збройних сил Росії. Це говорить про те, що Путіну не вдалося створити ефективного угруповання, здатного впоратися зі своїми завданнями.
Це говорить ще й про дефіцит живої сили й техніки для самої Росії. Це можна побачити не тільки на досвіді російських атак у Курській області й актуального українського контрнаступу. Крах режиму сирійського диктатора Башара Асада у Сирії також за великим рахунком пов'язаний з тим, що у Москви просто нема додаткових військових резервів. Усі зусилля Росії зосередженні сьогодні на Донбасі й бажанні Путіна і його генералів встановити повний контроль над кордонами Донецької області України і перейти у можливий наступ на інші українські регіони. Однак резервів для того, щоб виконати цей амбітний план агресора, не вистачає.
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Саме тому Путін фактично кинув Башара Асада напризволяще, а угруповання російських військ на території Сирії скорочувалися з кожним днем. Урешті-решт стало очевидним, що російська авіація не готова до серйозних дій, щоб захистити позиції давнього союзника чи навіть російські воєнні бази на сирійській території.
Тепер ми бачимо приблизно таку ж ситуацію і в Курській області. У російської армії є всі шанси втратити контроль над частиною цього регіону. Це означає, що війна триватиме не лише в Україні, а й у Росії, нагадуючи про обмеженість ресурсів та некомпетентність військового і політичного керівництва Росії.
Який вихід є у Путіна у цій ситуації?
- Перший. Перекинути частину військ з Донецького напрямку на Курський, щоб хоча б призупинити наступ ЗСУ. Однак це загальмує наступ російської армії на Донецькому напрямку і змусить Путіна погодитися з тим, що росіянам не вдасться швидко встановити контроль над Донецькою областю.
- Другий. Погодитися з тим, що ще частина території Росії перейде під контроль Збройних Сил України, і що таким чином війна відбуватиметься одразу на кількох фронтах – на суверенній території України та суверенній території Росії. Багаторічна війна, до якої продовжує готуватися Путін, буде багаторічною війною на території обох держав.
- Третій. Шукати можливостей припинення бойових дій, користуючись інавгурацією Дональда Трампа і його бажанням припинити вогонь. Однак у цій ситуації Путіну доведеться погодитися з багаторічним контролем ЗСУ Курської області, якщо сам він бажатиме зберегти контроль над окупованими територіями України.
Це серйозна проблема для Путіна. Можливо, саме тому його війська й отримали завдання вибити українців з території Курської області, щоб мова йшла виключно про суверенні території України. Однак, як бачимо, російські військові з цим завданням не впоралися.