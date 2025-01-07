В интервью местным телеканалам Ильхам Алиев заявил, что Армения является источником угрозы для региона, передает 24 Канал.

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Новая фаза эскалации на Кавказе

По словам главы Азербайджана, "независимое армянское государство является фашистским". Он отметил, что, мол, им на протяжении почти 30 лет руководили носители фашистской идеологии, которые "сформировали эту страну по своему подобию".

Фашизм должен быть уничтожен, и его уничтожит или руководство Армении, или мы. Другого выхода у нас нет,

– пригрозил Алиев.



Напомним, что страны фактически находятся в состоянии войны после провозглашения независимости более 30 лет назад. 19 сентября 2023 года Баку объявило о начале "антитеррористических мероприятий" в Нагорном Карабахе. Уже на следующий день непризнанный Нагорный Карабах капитулировал. Армения официально признала эту территорию азербайджанской.

В конце августа 2024 года премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил об официальном предложении Азербайджану подписать мирный договор. Подробнее о конфликте между государствами, можно прочитать здесь.