Про це 24 Каналу розповів заступник керівника Перехідного кабінету Білорусі Павло Латушко, зауваживши, що ніяких демократичних кандидатів там немає. Цього разу Лукашенко взагалі пішов на крайні заходи.

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Що зробив Лукашенко

Як наголосив Лукашенко, вибори в Білорусі 2025 будуть першими, де взагалі не буде ніяких реальних кандидатів. Російська ФСБ визначила для нього 4 фейкових кандидати, які ще й агітують за самого Лукашенка.

Вони ходять і розповідають, щоб голосували за Лукашенка. Він нікого не допустив на вибори. Цього разу він навіть не пробує створити ілюзію, що в Білорусі є хоч якийсь натяк на вибори,

– сказав Латушко.

Станом на зараз в Білорусі буквально вже тисячі політв'язнів у тюрмах. Незалежні ЗМІ були ліквідовані, як і більш ніж 1700 різних неурядових організацій.

У 2020 році, коли відбувалися протести в Білорусі, було сподівання, що Захід буде діяти жорстко та превентивно. Але час показав, що поки демократичний світ думає – диктатури вже роблять дії.

Демократії так не працюють. Поки диктатор зробить 100 кроків – демократи лише підіймуть ногу. Думаю, що України має такий досвід спілкування з демократичними країнами. Ми підтримуємо демократію, але бачимо, що ефективність та швидкість прийняття рішень у тоталітарних системах вища,

– зауважив Латушко.

Попри це, білоруські активісти, звісно, очікують, що Захід не визнаватиме так звані "вибори" в Білорусі.