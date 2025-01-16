Зокрема, для переслідування своїх геополітичних цілей проти США і НАТО. Це безпосередньо свідчить і про пряму загрозу для України та Білорусі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

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Що відомо про загрозу

На думку аналітиків, Білорусь є не лише союзником Росії, Москва перетворює Мінськ на стратегічного партнера, який сприяє поширенню влади Кремля по всьому світу. Зазначається, що Путін використовуватиме свої здобутки в Білорусі, щоб компенсувати витрати від тривалої війни проти України.

Також Росія таким чином намагатиметься пришвидшити відновлення країни-агресорки та отримати допомогу у підготовці до майбутніх воєн. Тому, фахівці радять розглядати майбутнє, в якому Білорусь буде не лише залежною державою, але й фактично продовженням Росії.

В ISW припускають, що Росія намагатиметься формалізувати "союзну державу" як державне утворення з домінуванням Москви.

Це дозволить Кремлю встановити контроль над більшістю, якщо не над всіма аспектами управління Білоруссю. Ба більше, це передбачає встановлення повного контролю над білоруськими збройними силами в мирний час і постійне базування російських військ на території країни.

Згідно з оприлюдненою інформацією, Кремль у такий спосіб прагне використати населення країни в понад 9 мільйонів людей, її стратегічне розташування на східному фланзі Північноатлантичного альянсу, а також економічні ресурси. Це становить загрозу.

Бажаний Кремлем набір заходів з інтеграції з Білоруссю є настільки широким і всеосяжним у багатьох аспектах, що визначити, що Москва не контролюватиме в Білорусі, якщо їй це вдасться, важче, ніж перерахувати, що Москва контролюватиме,

– ідеться у звіті.

За даними ISW, хоча Росія не завершила спробу де-факто анексувати Білорусь, вона вже досягла таких етапів, які становлять загрозу безпеці США, НАТО та України, а також загрозу подальшому існуванню Білорусі як суверенної держави.

Москві не потрібно досягати додаткових інтеграційних успіхів у Білорусі, щоб загрожувати Заходу. Набір військових, політичних та економічних інтеграційних здобутків Росії в Білорусі з 2020 року вже становить загрозу, на яку політики мають звернути увагу.