В эфире 24 Канала военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко объяснил, зачем Кремль увеличивает численность своих вооруженных сил и о чем это на самом деле свидетельствует.

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К чему надо готовиться ВСУ

В целом это говорит о том, что Россия в перспективе намерена воевать именно человеческим ресурсом. Это подтверждает тот факт, что у страны-агрессора заканчивается техника.

У россиян заканчивается механизированная компонента, в частности основные боевые танки и боевые бронированные машины, и таким образом они пытаются заменять ее человеческим ресурсом,

– сказал Коваленко.

То есть рота, в которую входит 80 – 100 солдат, нужна России для того, чтобы продвинуться на 100 метров. Соответственно, чтобы пройти километр вглубь территории Украины на одном из направлений, оккупантам нужно будет примерно 1000 уничтоженных российских солдат.

Затем оккупанты должны формировать фланги преимущественно вдоль автомобильных или железнодорожных путей Следовательно, начинается счет метров квадратных по флангам и это еще потери человеческого ресурса. Поэтому Россия в ближайшее время будет воевать именно человеческим ресурсом, техники им для этого не будет хватать,

– отметил военно-политический обозреватель.

По его словам, 2025 год будет показательным в том, как много штурмов будет происходить человеческой компонентой и какое количество механизированной компоненты будет во время этих штурмов.

Обратите внимание! Разведка Великобритании считает, что стремление Путина увеличить армию будет затруднено будет осложнено тяжелыми потерями, что продолжаются в войне против Украины, и проблемами с набором личного состава,

Вооруженные Силы Украины должны готовиться к тому, чтобы противодействовать большому количеству этого "мяса", а это использование как пассивных элементов, в частности фортификационных сооружений, которые будут тормозить продвижение пехоты, так и активных – боевые части средств поражения кассетного типа, FPV-дроны и тому подобное.