Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании. Отмечается, что первоочередными проблемами для Кремля станут тяжелые потери, которых враг уже понес в Украине, а также собственно набор.

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Почему увеличение армии России будет проблематичным

В сводке британской разведки напомнили, что на днях, 16 сентября, Владимир Путин подписал указ об увеличении численности российской армии на 180 тысяч человек, расширив до общего количества 1,5 миллиона человек.

Этот указ, который вступит в силу уже в декабре 2024 года, стал третьим среди подписанных Путиным по увеличению численности российской армии с начала полномасштабной войны в феврале 2022 года.

Как говорит разведка, стремление России к расширению хорошо известно. Еще в декабре 2022 года тогдашний глава оборонного ведомства страны-агрессора Шойгу призвал увеличить численность российских войск до 1,5 миллиона человек.

Россия, согласно обнародованной информации, скорее всего увеличит количество и размер подразделений в своих сухопутных войсках, чтобы разместить большую часть дополнительных 180 тысяч человек.

Несмотря на заявленное намерение расширить свои силы, вполне вероятно, что это стремление будет затруднено тяжелыми потерями, продолжающихся в конфликте против Украины, и проблемами с набором личного состава,

– говорится в сообщении.

Кстати. По состоянию на 19 сентября украинские защитники и защитницы ликвидировали еще 1130 оккупантов. Таким образом пока Россия уже потеряла в полномасштабной войне против Украины более 638 тысяч бойцов.

Напомним, что также Путин заявил, что военные расходы будут оставаться приоритетом российского бюджета в 2025 году. Он сделал это заявление во время совещания с чиновниками, где обсуждался проект финансового плана страны.