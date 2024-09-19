Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії. Зазначається, що першочерговими проблемами для Кремля стануть тяжкі втрати, яких ворог вже зазнав в Україні, а також власне набір.

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Чому збільшення армії Росії буде проблематичним

У зведенні британської розвідки нагадали, що днями, 16 вересня, Владімір Путін підписав указ про збільшення чисельності російської армії на 180 тисяч осіб, розширивши до загальної кількості 1,5 мільйона осіб.

Цей указ, який набуде чинності уже в грудні 2024 року, став третім серед підписаних Путіним стосовно збільшення чисельності російської армії з початку повномасштабної війни у лютому 2022 року.

Як каже розвідка, прагнення Росії до розширення добре відомо. Ще у грудні 2022 року тодішній глава оборонного відомства країни-агресорки Шойгу закликав збільшити чисельність російських військ до 1,5 мільйона людей.

Росія, згідно з оприлюдненою інформацією, радше за все збільшить кількість та розмір підрозділів у своїх сухопутних військах, щоб розмістити більшу частину додаткових 180 тисяч осіб.

Попри заявлений намір розширити свої сили, цілком імовірно, що це прагнення буде утруднено важкими втратами, що продовжуються в конфлікті проти України, і проблемами з набором особового складу,

– йдеться у повідомленні.

До речі. Станом на 19 вересня українські захисники та захисниці ліквідували ще 1130 окупантів. Таким чином наразі Росія вже втратила у повномасштабній війні проти України понад 638 тисяч бійців.

Нагадаємо, що також Путін заявив, що військові витрати залишатимуться пріоритетом російського бюджету у 2025 році. Він зробив цю заяву під час наради з урядовцями, де обговорювався проєкт фінансового плану країни.