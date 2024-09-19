Дополнительные военные расходы вырастут еще на 5 – 10%. Это 24 Каналу отметил экономист Максим Блант.

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"Появился путинский указ о том, что численность вооруженных сил возрастет еще на 180 тысяч с 1 декабря. Это дополнительные военные расходы. Они вырастут еще минимум на 5%, а то и на все 10%. Этих всех людей выдернут из гражданского сектора, не из ВПК", – сказал он.

Обратите внимание! Впервые с декабря 2023 года Владимир Путин издал указ об установлении штатной численности вооруженных сил России в количестве 2 389 130 человек, в том числе, 1,5 миллиона военнослужащих. Этот документ вступает в силу с 1 декабря 2024 года.

ВПК и война "съедят" экономику России

Максим Блант отметил, что количество российской армии в России будут увеличивать с помощью мобилизации, повышенных выплат. Сейчас только за заключение контракта в более 10 регионах дают от миллиона и выше. В Москве – более 2 миллионов, в Санкт-Петербурге – почти 2 миллиона.

Наверное, уже полгода перед Россией более четким становится вариант так называемой стагфляции. Это когда экономика находится или в депрессии, или падает, а цены продолжают расти. Это ровно тот случай, когда цены разгоняются бюджетными вливаниями в войну,

– объяснил он.

Это не означает, что оккупанты сразу наберут 180 тысяч человек. Практически сразу министерство обороны России получит деньги на их содержание. Это будет углублять инфляцию в стране-агрессоре. Далее российская экономика может двигаться только вниз.

"Несмотря на то, что война продолжается уже не первый год, в этом году расходы все равно идут значительно быстрее, чем общий бюджет. Поэтому доля ВПК продолжает расти. Рано или поздно этот ВПК и война "съедят" всю российскую экономику. К этому все идет", – подчеркнул экономист.