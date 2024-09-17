Ряд предприятий Кремль будет или национализировать, или передавать в структуру вооруженных сил России, чтобы заставить их работать круглосуточно. Это 24 Каналу отметил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

К теме Путин увеличил численность армии до 1,5 миллиона военных: ISW объяснил, будет ли это эффективным

"Если такой объект переходит в структуру вооруженных сил России, вероятнее всего, в соответствии с должностями, им или раздадут звания, или прогонят их на какие-то курсы и дадут им воинские звания или специальности. То есть так они автоматически станут военными", – объяснил он.

Обратите внимание! Впервые с декабря 2023 года Владимир Путин издал указ об установлении штатной численности вооруженных сил России в количестве 2 389 130 человек, в частности, 1,5 миллиона военнослужащих. Этот документ вступает в силу с 1 декабря 2024 года.

Для чего это России

Иван Тимочко предположил, что особенно это будет касаться предприятий, возможно, нефтеперерабатывающей отрасли, которая сейчас в большинстве находится в частных руках, пусть и контролируемых. Россияне ее или национализируют, или военизируют. Это даст им возможность выдать оружие рабочему персоналу.

Особенно при нехватке подготовленных специалистов систем противовоздушной обороны для того, чтобы они работали по беспилотникам, чтобы не был отток работников, что из нефтеперерабатывающей отрасли, что из военных институтов. Или даже из тех заводов, которые работают сейчас на армию, но где используется труд гражданских,

– сказал он.

Ведь после каждого удара по нефтеперерабатывающей станции, по какому-то научно-исследовательскому институту и так далее увольняются работники. Поэтому оккупанты хотят приостановить этот процесс. Кроме того, Россия может набирать людей без соблюдений определенных процедур.

"Если бы он хотел просто нарастить силы, то гораздо проще для него было бы загонять в частные военные компании, которые они имеют. Тем более их тактика – в основном пехота и прикрытие с авиацией. Наверняка, транспортные службы они тоже захотят "загнать под козырек". То есть это модель СССР 30-х годов, когда каждый гендиректор был параллельно и генералом или полковником", – подчеркнул председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.

Так же захватчики могут сделать с предприятиями по гражданской авиации, железной дороги, транспортными службами. Таким образом врагу будет легко призвать всех.