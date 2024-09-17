Низку підприємств Кремль буде або націоналізовувати, або передавати у структуру збройних сил Росії, щоб змусити їх працювати цілодобово. Це 24 Каналу зауважив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

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"Якщо такий об'єкт переходить у структуру збройних сил Росії, найімовірніше, відповідно до посад, їм або роздадуть звання, або проженуть їх на якісь курси і дадуть їм військові звання чи спеціальності. Тобто так вони автоматично стануть військовими", – пояснив він.

Зверніть увагу! Уперше з грудня 2023 року Владімір Путін видав указ про встановлення штатної чисельності збройних сил Росії у кількості 2 389 130 осіб, зокрема, 1,5 мільйона військовослужбовців. Цей документ набирає чинності з 1 грудня 2024 року.

Для чого це Росії

Іван Тимочко припустив, що особливо це буде стосуватися підприємств, можливо, нафтопереробної галузі, яка зараз у більшості перебуває у приватних руках, нехай і контрольованих. Росіяни її або націоналізують, або воєнізують. Це дасть їм можливість видати зброю робочому персоналу.

Особливо при нестачі підготовлених фахівців систем протиповітряної оборони для того, щоб вони працювали по безпілотниках, щоб не був відтік працівників, що з нафтопереробної галузі, що з військових інститутів. Чи навіть з тих заводів, які працюють зараз на армію, але де використовується праця цивільних,

– сказав він.

Адже після кожного удару по нафтопереробній станції, по якомусь науково-дослідному інституту і так далі звільняються працівники. Тому окупанти хочуть призупинити цей процес. Крім того, Росія може набирати людей без дотримань певних процедур.

"Якби він хотів просто наростити сили, то набагато простіше для нього було б заганяти у приватні військові компанії, які вони мають. Тим паче їхня тактика – в основному піхота та прикриття з авіацією. Напевно, транспортні служби вони теж захочуть "загнати під козирок". Тобто це модель СРСР 30-х років, коли кожен гендиректор був паралельно і генералом чи полковником", – підкреслив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.

Так само загарбники можуть зробити із підприємствами з цивільної авіації, залізної дороги, транспортними службами. У такий спосіб ворогу буде легко призвати усіх.