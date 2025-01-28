За минувшие сутки Силы обороны уничтожили 1380 оккупантов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Потери России

Враг несет большие потери на поле боя. За почти три года полномасштабной войны общие потери захватчиков составили 833 тысячи человек. В то же время цифра является неточной, ведь из-за активных боевых действий посчитать погибших и раненых почти невозможно.

Общие боевые потери врага:

личного состава – примерно 833000 (+1380) человек,

танков – 9876 (+5) ед,

боевых бронированных машин – 20573 (+12) ед,

артиллерийских систем – 22366 (+27) ед,

РСЗО – 1263 (+0) ед,

средства ПВО – 1050 (+0) ед,

самолетов – 369 (+0) ед,

вертолетов – 331 (+0) ед 331 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 23399 (+72),

крылатые ракеты – 3053 (+0),

корабли / катера – 28 (+0) ед,

подводные лодки – 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 35269 (+86) ед 35269 (+86) ед,

специальная техника – 3718 (+2).



Потери России 28 января / Генштаб ВСУ