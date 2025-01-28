За минулу добу Сили оборони знищили 1380 окупантів. Про це пише 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Втрати Росії

Ворог зазнає неабияких втрат на полі бою. За майже три роки повномасштабної війни загальні втрати загарбників склали 833 тисячі осіб. Водночас цифра є неточною, адже через активні бойові дії порахувати загиблих та поранених майже неможливо.

Загальні бойові втрати ворога:

особового складу – приблизно 833000 (+1380) осіб,

танків – 9876 (+5) од,

бойових броньованих машин – 20573 (+12) од,

артилерійських систем – 22366 (+27) од,

РСЗВ – 1263 (+0) од,

засоби ППО – 1050 (+0) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 331 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 23399 (+72),

крилаті ракети – 3053 (+0),

кораблі /катери – 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 35269 (+86) од,

спеціальна техніка – 3718 (+2).



Втрати Росії 28 січня / Генштаб ЗСУ