За минулу добу Сили оборони знищили 1380 окупантів. Про це пише 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Втрати Росії
Ворог зазнає неабияких втрат на полі бою. За майже три роки повномасштабної війни загальні втрати загарбників склали 833 тисячі осіб. Водночас цифра є неточною, адже через активні бойові дії порахувати загиблих та поранених майже неможливо.
Загальні бойові втрати ворога:
- особового складу – приблизно 833000 (+1380) осіб,
- танків – 9876 (+5) од,
- бойових броньованих машин – 20573 (+12) од,
- артилерійських систем – 22366 (+27) од,
- РСЗВ – 1263 (+0) од,
- засоби ППО – 1050 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 23399 (+72),
- крилаті ракети – 3053 (+0),
- кораблі /катери – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 35269 (+86) од,
- спеціальна техніка – 3718 (+2).
Втрати Росії 28 січня / Генштаб ЗСУ