Аналіз та висновки ISW публікує 24 Канал, додаючи й оновлені карти боїв. Звіт за 26 січня 2025 року.

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Огляд ситуації на фронтах в Україні та Росії за 26 січня

Українські Збройні Сили продовжують активну оборону та контрнаступальні дії на різних напрямках. Ситуація залишається напруженою, з особливим загостренням на сході.

На Донеччині Курахове продовжує залишатися одним із напрямків інтенсивного протистояння. Ворог веде артилерійські обстріли житлових районів, намагаючись створити тиск на оборонні позиції українських військових. Попри це, ЗСУ успішно утримують лінії оборони.

продовжує залишатися одним із напрямків інтенсивного протистояння. Ворог веде артилерійські обстріли житлових районів, намагаючись створити тиск на оборонні позиції українських військових. Попри це, ЗСУ успішно утримують лінії оборони. Російські війська посилюють тиск, намагаючись прорватися ближче до ключових транспортних вузлів у Донецькій області. Українська артилерія ефективно відповідає, знищуючи техніку противника. Сьогодні Волноваха залишається стратегічним плацдармом, де вирішується контроль над прилеглими територіями.

залишається стратегічним плацдармом, де вирішується контроль над прилеглими територіями. На Харківщині російські війська продовжують обстріли прикордонних районів із використанням ракетної артилерії. В місті зміцнено системи ППО, що дозволяє уникнути значних жертв серед цивільного населення.

Бойові дії в Україні та Росії за 26 січня / Карти ISW

На північному сході України, у Вовчанську та Куп’янську , тривають бої за контроль над прикордонними територіями. Російські війська намагаються тиснути на ці напрямки, але зустрічають потужний опір. Куп’янськ залишається ключовим логістичним вузлом, через який проходять постачання для українських військ. Вовчанськ часто обстрілюється ворогом через близькість до кордону, але ЗСУ зміцнюють оборону регіону.

, тривають бої за контроль над прикордонними територіями. Російські війська намагаються тиснути на ці напрямки, але зустрічають потужний опір. Куп’янськ залишається ключовим логістичним вузлом, через який проходять постачання для українських військ. Вовчанськ часто обстрілюється ворогом через близькість до кордону, але ЗСУ зміцнюють оборону регіону. Сіверськ залишається важливим об’єктом у боротьбі за контроль на Донеччині. Тут російські війська намагаються просунутися до більш стратегічних позицій, але українська армія блокує ці спроби. Часто застосовується важка артилерія.

залишається важливим об’єктом у боротьбі за контроль на Донеччині. Тут російські війська намагаються просунутися до більш стратегічних позицій, але українська армія блокує ці спроби. Часто застосовується важка артилерія. У прифронтових містах Часів Яр і Торецьк ситуація є критичною. Обстріли мирних жителів та інфраструктури тривають майже щодня. Часів Яр розглядається ворогом як плацдарм для наступу на Бахмутський напрямок. Торецьк виступає важливим пунктом підтримки для українських військ, які утримують позиції поблизу Горлівки.

розглядається ворогом як плацдарм для наступу на Бахмутський напрямок. виступає важливим пунктом підтримки для українських військ, які утримують позиції поблизу Горлівки. Російське місто Курськ, розташоване неподалік українського кордону, використовується як військовий хаб для логістики та артилерійської підтримки наступальних дій. Українські дрони час від часу завдають ударів по військових об’єктах у цьому регіоні, що ускладнює плани ворога.

Підсумовуючи зведення, Інститут вивчення війни зауважив, що ЗСУ демонструють високий рівень стійкості та тактичної майстерності, утримуючи позиції на складних напрямках. Особливий акцент залишається на обороні стратегічно важливих міст, таких як Куп’янськ, Харків та Волноваха, а також на знищенні логістичних баз ворога на прикордонних територіях.