За минулу добу на фронті відбулося 166 бойових зіткнень, передає 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Яка ситуація на фронті

На Харківському напрямку противник 4 рази штурмував позиції українських військ поблизу Вовчанська.

На Куп’янському напрямку зафіксовано 11 атак окупантів.

Сили оборони відбивали штурмові дії неподалік Степової Новоселівки, Колісниківки, Глушківки та Загризового.

Російські атаки на Куп'янському напрямку: дивіться на карті

На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів, намагаючись просунутися біля: Греківка, Новоєгорівка, Надія, Зелений Гай, Макіївка, Ямполівка та Торське.

Яка ситуація на Лиманському напрямку: дивіться на карті

На Краматорському напрямку відбулося 21 бойове зіткнення в районах: Часів Яр, Ступочки, Біла Гора.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 9 атак у районі населеного пункту Торецьк.

На Покровському напрямку зупинено 78 штурмових та наступальних дій агресора поблизу: Водяне Друге, Миролюбівка, Єлизаветівка, Промінь, Зелене, Удачне, Котлине, Надіївка, Успенівка, Андріївка, Шевченко, Дачне та Янтарне.

Російська армія атакує на Покровському напрямку: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку зафіксовано 12 атак поблизу Костянтинополя, Розливу, Роздольного, Новосілки та Великої Новосілки.

На Оріхівському напрямку противник здійснив 1 невдалу спробу атакувати позиції українських військ у напрямку Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку росіяни здійснили 1 безрезультатну атаку, отримавши відсіч.

На Курщині українські захисники відбили 7 атак.

Ворог здійснив 435 артилерійських обстрілів, завдав 25 авіаударів та застосував 33 КАБ.

Ворог атакує на Курському напрямку: дивіться на карті

На Сіверському напрямку наступальних дій не зафіксовано.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.