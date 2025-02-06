Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко в ефірі 24 Каналу зазначив, що Владімір Путін має проблеми з поповненням військ людським ресурсом. Наразі є кілька джерел поповнення.

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Перше – "купівля" військових за високими цінами. В окремих регіонах Росії вже платять 4 мільйони за контракт, але, як правило, ця сума удвічі менша.

"Друге реальне джерело поповнення – це порушення кримінальних справ і одразу ж пропозиція: або в'язниця, або фронт. Частина людей обирає підписання контракту. Це практично невичерпне джерело, адже кількість фейкових кримінальних справ, які в Росії можна сфабрикувати з будь-якого приводу, безмежна", – зазначив Ігор Яковенко.

Путін втратив джерело поповнення військ

Він додав, що досить серйозне джерело поповнення військ для Путіна наразі відпало. Йдеться про північнокорейських солдатів, яких довелося відправити в тил, оскільки вони зазнавали надто великих втрат.

Для Путіна, швидше за все, стало великим розчаруванням, що ще одне "невичерпне" джерело виявилося не таким простим,

– сказав Яковенко.

Яковенко переконаний, що Путін і Кім Чен Ин не збираються повністю відмовлятися від плану залучення військ КНДР у майбутньому. Ймовірно, вони проведуть певне навчання північнокорейської армії, і після перепідготовки ці солдати повернуться на фронт. Тож третє джерело поповнення з часом може відновитися.

"Я думаю, що в Путіна будуть ресурси для продовження війни. Так, безумовно, цих ресурсів недостатньо для масштабного наступу, але для "повзучого" просування українською територією їх, імовірно, вистачить ще на певний час", – додав Ігор Яковенко.

Що потрібно Україні, щоб зупинити росіян

Російський опозиційний журналіст також зазначив, що якщо Україна не отримає значно більше зброї, ніж надається зараз, це "повзуче" просування продовжиться. Він сподівається, що Європа та США дещо змінять свою політику, і Україна отримає більше озброєнь кращої якості, щоб зупинити російський наступ і перейти в контратаку.

"Найімовірніше, це не станеться цього року, але такий перелом більш-менш неминучий", – підсумував Яковенко.