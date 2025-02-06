Військовий об'єкт не вперше опинився під атакою. Де на карті аеродром Приморсько-Ахтарськ та як далеко він від України – повідомляє 24 Канал.

До теми Уражено російський аеродром у Краснодарському краї, звідки ворог атакує "Шахедами"

Приморсько-Ахтарськ на карті

Військовий аеродром "Приморсько-Ахтарськ" розташований на північно-східній околиці однойменного міста Приморсько-Ахтарськ, що у Краснодарському краї. Згідно з відкритими даними у мережі, на летовищі дислокований 960-й штурмовий авіаполк, який входить до складу 1-ї змішаної авіадивізії 4-ї армії ВПС і ППО. На озброєнні полку перебувають штурмовики Су-25.

Цікаво, що до травня 1998 року полк був винищувальним і мав на озброєнні літаки МіГ-29.

Під час повномасштабного вторгнення військовий аеродром "Приморсько-Ахтарськ" використовується російською армією для запуску ударних БпЛА типу "Шахед". Ці дрони камікадзе завдають ударів по цивільній інфраструктурі, а також по об'єктах критичної інфраструктури.

Аеродром "Приморсько-Ахтарськ": дивіться на карті

Так, аеродром у Краснодарському краї розташований на відстані близько 300 кілометрів від лінії фронту. Від України аеродром також відділяє Азовське море.

До слова, аеродром "Приморсько-Ахтарськ" атакували й раніше. Так, у липні 2023 року місцеві телеграм-канали повідомляли про потужні вибухи в районі аеродрому. У ЗМІ стверджували, що нібито це місцеві системи ППО збили ракету, яка намагалася атакувати склад паливно-мастильних матеріалів на території військового аеродрому. У мережі також заявляли, що поблизу аеродрому утворилася величезна вирва.

Також у мережі повідомляли, що під час цієї атаки загинув щонайменше один російський військовослужбовець.