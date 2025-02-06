Военный объект не впервые оказался под атакой. Где на карте аэродром Приморско-Ахтарск и как далеко он от Украины – сообщает 24 Канал.

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Приморско-Ахтарск на карте

Военный аэродром "Приморско-Ахтарск" расположен на северо-восточной окраине одноименного города Приморско-Ахтарск, что в Краснодарском крае. Согласно открытым данным в сети, в аэропорту дислоцирован 960-й штурмовой авиаполк, который входит в состав 1-й смешанной авиадивизии 4-й армии ВВС и ПВО. На вооружении полка находятся штурмовики Су-25.

Интересно, что до мая 1998 года полк был истребительным и имел на вооружении самолеты МиГ-29.

Во время полномасштабного вторжения военный аэродром "Приморско-Ахтарск" используется российской армией для запуска ударных БПЛА типа "Шахед". Эти дроны камикадзе наносят удары по гражданской инфраструктуре, а также по объектам критической инфраструктуры.

Аэродром "Приморско-Ахтарск": смотрите на карте

Так, аэродром в Краснодарском крае расположен на расстоянии около 300 километров от линии фронта. От Украины аэродром также отделяет Азовское море.

К слову, аэродром "Приморско-Ахтарск" атаковали и раньше. Так, в июле 2023 года местные телеграм-каналы сообщали о мощных взрывах в районе аэродрома. В СМИ утверждали, что якобы это местные системы ПВО сбили ракету, которая пыталась атаковать склад горюче-смазочных материалов на территории военного аэродрома. В сети также заявляли, что вблизи аэродрома образовалась огромная воронка.

Также в сети сообщали, что во время этой атаки погиб по меньшей мере один российский военнослужащий.