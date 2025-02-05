Повідомляє 24 Канал з посиланням на голову ЦПД Андрія Коваленка.

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Які російські регіони атакували БпЛА

Увечері 5 лютого дрони здійснили атаку на російський Приморвсько-Ахтарськ. Саме звідти Росія постійно запускає "Шахеди" по Україні.

Прильоти в Приморсько-Ахтарську, звідки Росія запускає постійно "Шахеди",

– йдеться у повідомленні.

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Зауважимо, що за інформацією військового журналіста Андрія Цаплієнка, прильоти в районі аеропорту Приморсько-Ахтарська.

Додамо, що близько 21:00 російські ЗМІ попереджали про те, що в напрямку Ростовської області полетіли близько 20 БпЛА.

Крім того, в Росавіації повідомили про те, що вводять обмеження на роботу аеропорту Волгограда.

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До слова, у Генштабі підтвердили, що в ніч на 3 лютого дрони уразили Волгоградський НПЗ та Астраханський газопереробний завод. Вони зазнали серйозних пошкоджень.