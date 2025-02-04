Володимир Зеленський закликав надати Україні таку кількість ракет, щоб ми могли зупинити Росію. Про це пише 24 Канал із посиланням на інтерв'ю Пірсу Моргану.

Дивіться також "Узгоджуються дати і склад": Зеленський про контакти Офісу президента з адміністрацією Трампа

Україні потрібно захищатись

Президент України відреагував на затягування процесу вступу України до НАТО.

За його словами, наша держава повинна чимось захищатися, якщо приєднання до Альянсу займе десятиліття.

Якщо цей процес триватиме роками, то у нас виникає питання: хто буде захищати нас від цього зла протягом цього часу?

– пояснив український лідер.

У Зеленського також виникло питання, чи дадуть нам у такому випадку ядерну зброю та ракети, у тій кількості, яка могла б зупинити Росію. Він зазначив, що це б допомогло. Також він закликав партнерів відправити в Україну свій військовий контингент.

Водночас тоді логічно виникне питання, чому він на нашій землі, якщо наша держава не в НАТО. Зеленський ще раз повторив, що США не готові прийняти Україну до Альянсу.