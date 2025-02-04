Володимир Зеленський розповів про підготовку до перемовин із Дональдом Трампом. Про це він сказав під час пресконференції після зустрічі з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі, пише 24 Канал.

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Вже є робочі дати

За словами Зеленського, у голови Офісу Президента була розмова з Волтцом, радником з національної безпеки США, і з Келлогом, спецпредставником по Україні та Росії. Команда українського лідера мала контакт.

У нас є вже робочі дати, коли команда американська приїде. Зараз узгоджуються дати і склад, і ми чекаємо на команди,

– пояснив президент.

Він наголосив, що вони будуть разом працювати.

Володимир Зеленський неодноразово говорив, що перемовини із Росією можливі з позиції сили. Він також висловлював сподівання, що чинний президент США зможе змусити Росію до цього. Водночас Україні потрібна перевага на фронті, щоб мати вигідні позиції за столом переговорів.