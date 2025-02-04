Владимир Зеленский рассказал о подготовке к переговорам с Дональдом Трампом. Об этом он сказал во время пресс-конференции после встречи с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, пишет 24 Канал.

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Уже есть рабочие даты

По словам Зеленского, у главы Офиса Президента был разговор с Волтцом, советником по национальной безопасности США, и с Келлогом, спецпредставителем по Украине и России. Команда украинского лидера имела контакт.

У нас есть уже рабочие даты, когда команда американская приедет. Сейчас согласовываются даты и состав, и мы ждем команды,

– объяснил президент.

Он подчеркнул, что они будут вместе работать.

Владимир Зеленский неоднократно говорил, что переговоры с Россией возможны с позиции силы. Он также выражал надежду, что действующий президент США сможет заставить Россию к этому. В то же время Украине нужно преимущество на фронте, чтобы иметь выгодные позиции за столом переговоров.