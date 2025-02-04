Таким образом США вместе с Украиной могут сотрудничать. Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, отметив, что для этого США должны сделать один шаг.

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Что означает заинтересованность Трампа в редкоземельных металлах Украины

Советник главы Офиса Президента объяснил, что заинтересованность Трампа в редкоземельных металлах Украины – это прагматический подход к российско-украинской войне.

США, особенно сам президент, имеют целью доминировать на некоторых рынках. В частности, говорится об энергетике. Кроме того, Трамп стремится вытеснить Россию с рынка оружия, что он действительно может сделать. Очевидно, что российское оружие сравнить с западным достаточно сложно.

США также хотят не дать России благодаря залежам редкоземельных металлов нарастить влияние на определенных рынках. Позволить стране-агрессору увеличить процент присутствия с 3% до 13% будет странно.

Для этого США не должны позволить стране-агрессору закрепиться на оккупированных территориях. Все. Здесь не вопрос в том, чтобы рассчитываться редкоземельными металлами за помощь. Это вопрос совместных договоренностей об инвестициях в этой области и переформатирования глобального рынка. Это прагматика,

– подчеркнул Подоляк.

Он добавил, что Трамп учитывает только доход или убытки в войне. О гуманитарных ценностях здесь не говорится, только о деньгах и выгоде для США. Как раз таки рынок редкоземельных металлов – тот рынок, откуда Трамп вместе с Украиной могут получить определенный доход.

Заметьте! Украина обладает запасами цветных и редкоземельных металлов: литий, бериллий, цирконий, тантал, ниобий, иттрий, гафний. Совокупная стоимость полезных ископаемых в Украине достигает до 15 триллионов долларов. Однако более 70% общей суммы приходятся на три области – Донецкую, Днепропетровскую и Луганскую.

Кстати, недавно в "РБК-Украина", ссылаясь на собеседника в ОП, сообщили, что идея совместной добычи редкоземельных металлов выдвигалась в "Плане победы". Владимир Зеленский предлагал специально защитить ресурсы и позволить их использовать только ключевым партнерам, чтобы они не попали в Россию.