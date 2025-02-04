Об этом в эфире 24 Канала говорили с советником главы Офиса Президента Украины Михаилом Подоляком. По его словам, тут речь не идет о "смягчении" позиции. Все оккупированные территории и дальше будут считаться оккупированными.

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О чем говорил Келлог

Как отметил Подоляк, президент Владимир Зеленский четко дал понять – настоящий переговорный процесс возможно начать только в том случае, если Россия отойдет к "границам" по состоянию на 23 февраля 2024 года. После этого можно садиться за стол переговоров и договариваться дальше.

С Россией стоит начинать переговоры только на условиях тотального принуждения. В противном случае они снова начнут наглеть и затягивать весь процесс.

Как только Россия садится за переговоры, то начинает затягивать время, выдвигать требования и наглеть в процессе. Конечно же, они не будут придерживаться договоренностей. И эта иллюзорная картинка, что Украина и Россия где-то смягчат позицию. Это все звучит сейчас, пока не начались настоящие двусторонние контакты на уровне США и России. Далее администрация Трампа увидит в полном объеме, с кем ведут дела,

– сказал Подоляк.

Завершение войны в Украине должно было бы базироваться на международном праве. Но, к сожалению, мир не готов придерживаться собственных правил. Поэтому важно, чтобы по крайней мере все закончилось на общих условиях США, Европы и Украины. Сейчас Россия банально выдвигает ультиматумы, которые неприемлемы для нашего государства.

Добавим, не только Келлог высказывал мнение, что обе стороны должны чем-то уступить. Ранее госсекретарь США Марко Рубио отмечал, что и Украина, и Россия должны пойти на уступки, как это бывает в любых переговорах.

Но вот какие это будут уступки – пока значительной конкретики нет. Ранее Трамп дал знать – если Путин не пойдет на переговоры, то будут дополнительные санкции и тарифы против России.