Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины.

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Какой процесс проходят незаконно мобилизованные жители ВОТ

По информации проекта "Хочу Жить", осенью 2024 года 30 незаконно мобилизованных Россией граждан из временно оккупированных районов Херсонской и Запорожской областей попали в одну из воинских частей на территории аннексированного Крыма.

Сержантами для них россияне назначили выходцев с Кавказа, которые разжигают межэтническую вражду, систематически устраивают избиение незаконно мобилизованных с оккупированных украинских территорий, взрывают в казармах учебные гранаты, создают невыносимые условия пребывания, заставляют наблюдать за проведением намаза,

– отметили в украинской разведке.

В ГУР также отметили, что, кроме систематического унижения от кавказских "командиров", незаконно мобилизованные также жалуются на ужасное и недостаточное питание.

Что приходится переживать мобилизованным украинцам с ВОТ / Видео ГУР МО

Представители разведки напомнили, что с 31 октября по 31 декабря 2024 года Россия на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей принудительно мобилизовала около 300 мужчин.

"Незаконный призыв на оккупированных территориях – очередное военное преступление России", – резюмировали в ГУР.

Обратите внимание! В разведке подчеркнули, что каждый, кто стал жертвой принудительной мобилизации, имеет шанс покинуть оккупационную армию и не участвовать в преступной войне России против Украины благодаря проекту "Хочу Жить".



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