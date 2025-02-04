Про це в ефірі 24 Каналу говорили з радником голови Офісу Президента України Михайлом Подоляком. За його словами, тут не йдеться про "пом'якшення" позиції. Усі окуповані території і далі будуть вважатися окупованими.

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Про що говорив Келлог

Як наголосив Подоляк, президент Володимир Зеленський чітко дав зрозуміти – справжній переговорний процес можливо почати лише в тому випадку, якщо Росія відійде до "кордонів" станом на 23 лютого 2024 року. Після цього можна сідати за стіл переговорів і домовлятися далі.

З Росією варто починати переговори лише на умовах тотального примусу. В іншому випадку вони знову почнуть нахабніти та затягувати увесь процес.

Як тільки Росія сідає за переговори, то починає затягувати час, висувати вимоги та нахабніти в процесі. Звісно ж, вони не будуть дотримуватися домовленостей. І оця ілюзорна картинка, що Україна та Росія десь пом'якшать позицію. Це все лунає зараз, поки не почалися справжні двосторонні контакти на рівні США та Росії. Далі адміністрація Трампа побачить у повному обсязі, з ким ведуть справи,

– сказав Подоляк.

Завершення війни в Україні мало б базуватися на міжнародному праві. Але, на жаль, світ не готовий дотримуватися власних правил. Тому важливо, аби принаймні все закінчилося на спільних умовах США, Європи та України. Наразі Росія банально висуває ультиматуми, які неприйнятні для нашої держави.

Додамо, не лише Келлог висловлював думку, що обидві сторони мають чимось поступитися. Раніше держсекретар США Марко Рубіо наголошував, що і Україна, і Росія мають піти на поступки, як це буває в будь-яких переговорах.

Але от які це будуть поступки – поки значної конкретики немає. Раніше Трамп дав знати – якщо Путін не піде на переговори, то будуть додаткові санкції і тарифи проти Росії.