Посадовець зауважив, що Україну уже відкинуло на 100 років назад, зокрема, через знищену енергетику та вимушену еміграцію. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю Рубіо в ефірі The Megyn Kelly Show на Sirius XM.

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Мета США – закінчити війну в Україні

Марко Рубіо зауважив, що "комусь доведеться платити" за відновлення України.

За його словами, Трамп вважає війну в Україні затяжним конфліктом, тому "його потрібно закінчити зараз". Однак, Рубіо зауважив, що "обом сторонам доведеться чимось поступитися", як це буває у будь-яких переговорах.

Я не збираюся передчасно визначати, що це буде – це справа серйозної дипломатії, такої, якою ми займалися у світі в минулому, коли були реалістами. Але для того, щоб переговори відбулися, обидві сторони мають піти на поступки, і це займе час,

– сказав держсек США.

Він наголосив, що мета Штатів – "не підтримувати цю війну вічно", бо це невигідно. А особливо для Росії, економіка якої потерпає, і зростає рівень інфляції.

Рубіо також зауважив, що також дедалі більше американських демократів визнають, що війна в Україні, яка втрачає все більше територій, – "це тупиковий, затяжний конфлікт, можливо, навіть гірший, ніж тупикова ситуація".