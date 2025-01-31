Варто розуміти, що на борту літака, який зазнав катастрофи, були не тільки громадяни Росії, але й інших країн. Про це 24 Каналу розповів американський політолог Раміз Юнус, зауваживши, що США працює з представниками цих держав.

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Чи справді була розмова

Робота двох держав відбувається через посольства. Ймовірно, російське відомство залучене до підготовки майбутньої зустрічі Дональда Трампа і Владіміра Путіна. Щодо цього триває робота, тому відповідь президента США могла стосуватися саме таких речей.

На цій темі не варто спекулювати, бо контакти на рівні президента Росії та президента США немає сенсу приховувати. Про це говорять усі, тому, очевидно, що дзвінок, а потім зустріч відбудуться,

– сказав американський політолог.

Наразі конкретики щодо цього нема. Трамп говорив про 100 днів, бо розуміє, наскільки складна проблематика. Йому потрібен час, щоб підготуватися, сформувати порядок денний. Якщо визріють конкретні питання, які треба обговорити, лише після цього відбудеться дзвінок.

Можемо згадати телефонну розмову Трампа з Сі Цзіньпіном. Напередодні з боку президента США не звучало ніякого негативу в бік Китаю. Так готували ґрунту для спілкування.

Щодо Путіна, мені здається, йде підготовча робота. Коли все буде налагоджено, ми про це дізнаємось. Ніякої таємниці ніхто робити не буде,

– підсумував Раміз Юнус.

Нагадаємо, одразу після інавгурації Трамп заявив, що хоче найближчим часом зустрітися з Путіним. Він назвав війну “абсурдною” і додав, що знає, що російський диктатор також хоче з ним побачитись.